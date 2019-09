Lasten tietokirja Ihme ilmat! valloittaa maailmaa

Laura Ertimon & Mari Ahokoivun Ihme ilmat! -kirjan oikeudet on myyty Ruotsiin ja Viroon. Lajissaan ensimmäinen, lapsille suunnattu tietokirja ilmastonmuutoksesta julkistetaan suomeksi lauantaina 28.9. Ihme ilmat! vastaa lasten kiperiin kysymyksiin ilmastonmuutoksesta ja kertoo, miten voimme pistää sille yhdessä hanttiin.

Kauden odotetuimman lasten tietokirjan Ihme ilmat! julkaisee Ruotsissa arvostettu lastenkirjakustantamo Rabén & Sjögren ja Virossa Eesti Raamat. Ulkomaisten oikeuksien myynnistä vastaa kirjallisuusagentuuri Elina Ahlbäck Literary Agency. Suomenkielinen kirja julkistetaan lauantaina 28.9. Akateemisen Kirjakaupassa Lasten karnevaaleilla.

Ihme ilmat -kirjassa kaksi nokkelaa kaverusta Lotta ja Kasper, kyllästyvät vanhempiensa vältteleviin vastauksiin kummista keleistä. He päättävät selvittää, mistä ilmaston muuttumisessa todella on kyse. Lotta ja Kasper lähettävät viestiä maailmalle:

Subject: How do you explain climate change?



Hi!

How’s it going? A long, hot summer is coming to an end here, and school has already started. But is there any point going to school if it and everything else might be drowned in a flood in less than a hundred years? Maybe—it depends on what schools teach!

We were thinking that first we need to imagine a better future and then make it happen. We know that you’re already seeing climate change where you are, and there’s a lot of trouble coming during our lifetimes if we don’t act now.

But what do you hope for? What will your home be like in 2050 if we do everything we can to prevent climate change? Then we’ll be our parents’ age, so super old! :D

Sincerely,

Lotta and Kasper from Finland



Laura Ertimon & Mari Ahokoivun Ihme ilmat! on topakka ja toiveikas lasten tieto­kirja siitä, miten ihminen aiheuttaa ilmastonmuutoksen ja mitä me voimme tehdä paremman tulevaisuuden puolesta. Samalla se vinkkaa, miten ihan jokainen pystyy treenaamaan omia ilmastotaitojaan ja elämään niin, ettei hiilidioksidi pöllyä joka käänteessä. Ilmaston­muutoksen pinteestä ei kuitenkaan selvitä pelkillä arjen nikseillä. Siksi tämä kirja kertoo innostavasti myös yhdessä tekemisen voimasta.

Laura Ertimo (s. 1977) on maantieteilijä ja tietokirjailija. Teoksissaan hän kutoo oivaltavasti yhteen tarkat faktat ja mieltä kutkuttavat tarinat. Ertimon tietokirjat ovat herättäneet paljon huomiota myös ulkomailla. Mari Ahokoivu (s. 1984) on Kööpenhaminassa asuva kuvittaja ja sarjakuvataiteilija. Hänen kynästään ovat syntyneet muun muassa sarjakuvaromaani ­Oksi, lastensarja Sanni & Joonas ja ranskalainen elefantti Lola Olifante.

Katso lukunäyte kirjasta (sivut 2-5, 20-23):

Arvostelukappaleet: arvostelukappaleet@arvostelukappaleet.fi