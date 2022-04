Lasten tietokirja sudesta kertoo kuvien kautta sosiaalisesta laumaeläimestä

Suden levinneisyys maapallolla on yksi suurimmista heti ihmisen ja hiiren jälkeen. Suomen susi valloitti jo jääkauden päätyttyä, ja aluksi ihmiset ja sudet tulivat hyvin toimeen keskenään. Susi on sosiaalinen, viisas ja taitava eläin, jolle perhe ja lauma ovat luonnollinen tapa elää – silti se on vahva myös yksin.

Se on ihan susi on kiehtova kirja parjatusta ja rakastetusta petoeläimestämme. Ihastuttavasti kuvitettu kaikenikäisten tietokirja tutustuttaa lukijan suden elämään, lajityypilliseen käyttäytymiseen ja historiaan. Kirjan ikäsuositus on 6 +.

Raitasen teokset ovat riemastuttavia koko perheen tietokirjoja, joissa tutustutaan Suomen kaloihin, nisäkkäisiin ja lintuihin. Sano muikku -kirjasta sanottua:

”Kirja on tiivistetyn informatiivisyytensä lisäksi värikkään iloinen kuvakirja, jonka hauskat piirrokset herättävät lastenkin kiinnostuksen kaloihin ja kalojen sielunelämään. Humoristisin ja sarjakuvamaisin keinoin Sano muikku! myös pysäyttää lukijan. Joko hymyilemään, naureskelemaan tai miettimään elämän syntyjä syviä, mutta kepein lyhyin aforismein. Mainio teos!”

Matti Rämö, Yle

Taitavana pitkän linjan biologian kuvittajana tunnettu Maia Raitanen on kuvittanut oppikirjoja ja tietokirjoja vuodesta 1980. Sarjassa aikaisemmin ilmestyneet: Västäräkistä vähäsen, Happamia, sanoi kettu, Valas, valas, Sano muikku! ja Muurahainen lypsyllä.

