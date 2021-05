Lasten vaalit 2021: ehdokkaat

Jaa

Lasten vaalit järjestetään jälleen kuntavaalien yhteydessä ympäri Suomen. Suomen Nuorkauppakamarit ry, Porin kaupunki ja Kuntaliitto ovat koonneet yhteen valtakunnallisen ehdokasasettelun, jossa fiktiiviset, lasten omat ehdokkaat kilpailevat lasten äänistä päästäkseen vaikuttamaan Suomen kuntien päätöksentekoon. Lasten vaalien ehdokashahmojen kuvituksissa on hyödynnetty taiteilijoita ympäri Suomen.

Otto Octopus

Otto Octopus on lempeä ja ystävällinen merenelävä, joka viihtyy omassa kuplassaan. Kuntoaan Otto hoitaa uimalla oikein urakalla, ja onkin monen lonkeronsa ansiosta siinä melkoinen mestari! Otto liputtaa uimahallien puolesta ja toivoisi niihin lisää liukumäkiä, porealtaita ja erilaisia pomppupaikkoja. Ja pukukoppeihin turvallisia säilytyspaikkoja silmälaseille.

”Vesi pitää mielen virkeänä ja lonkerot vetreinä!”

Rico Raitava

Rico Raitava on sulava ja siistikäytöksinen tiikeri, joka luovii kaikenlaisissa kaveriporukoissa kuin kotonaan. Hänelle tärkeää on saada sopiva poppoo viettämään aikaa yhdessä, kyläilemään ja kakkukesteille kunhan taas niiden aika on. Rico on reilu ja reipas ystävä, jonka seurassa ei koskaan tule tylsää.

”Lähdetäänkö leikkimään?”

Mette Metsinkäinen

Mette Metsinkäinen rakastaa luontoa ja eläimiä yli kaiken. Mette ymmärtää puiden kuiskintaa ja laineiden liplatusta, vaikka hän itse yleensä puhuu ihmisten tai metsinkäisten kielellä. Mette harrastaa estejuoksua jänisten kanssa ja puissakiipeilyä oravien seurassa.

”Haluan istuttaa tuhat erilaista puuta kotimetsään kaikkien iloksi.”

Heppa Hurjapää

Heppa Hurjapää ahmii kirjoja enemmän kuin heinää. Hän haluaa tietää kaikesta kaiken ja onkin kirjastojen vakiovieras. Hepalle maistuvat niin tietokirjat kuin tarinatkin ja varsinkin matkaoppaita tulee lainattua jatkuvasti. Onhan se kiva katsella miltä maailmalla näyttää, vaikka ei kotipilttuusta poistuisikaan, mutta olisipa hienoa seikkailla vaikka Villissä Lännessä kaviot kopisten!

”Lukeminen on Ihahaaa!”

Kieppu

Kieppu ottaa kiivaita kierroksia ja rakastaa kun lapset kiipeilevät sen oksilla. Hänellä on juuret tiukasti kaupunkien ja kylien leikkipuistoissa, joissa on kiva seurata kaikenlaista touhuilua. Kieppu antaa mielellään huomaamatta viuhahduksen vauhtia keinuihin ja kirittää kiipeilytelineessä temppuilevia.

”Puistoissa pitää olla tilaa erilaisille elämyksille!”

Popotti

Popotti voisi ahmia voileipiä lakkaamatta – aamupalaksi, lounaaksi ja välipalaksi, iltaruokia unohtamatta! Hän on kaikenlaisen ruoan erityisosaaja, joka suoltaa ulos reseptejä muun muassa kaikenlaisista mahdollisista ja mahdottomista yhdistelmistä, joita leipien väliin voi laittaa. Popotti käyttää kasviksia mielikuvituksellisella tavalla ja haaveilee kouluruoasta, jossa pääsisi syömään eri asioita joka päivä.

”Olisipa aina maanantai ja uuden viikon ruokalista!”

NiNi

NiNi on turvallisuustarkkailija, joka vahtii lasten kulkemista ja laskee vähiten vaarallisia reittejä kouluun, kotiin, kavereille ja harrastuksiin. NiNi varmistelee vihreät valot ja muistuttelee heijastinten tärkeydestä sekä liikennesäännöistä erilaisin keinoin. Ja niitähän avaruusolennolla riittää, kun voi muuttua milloin Stop-merkiksi ja milloin suojatieksi.

”Olethan sinäkin liikenteessä aina tarkkana kuin porkkana!”

Lisätietoja:

Selina Sassila, viestintäkoordinaattori, p. +358 50 465 4930, selina.sassila(at)kuntaliitto.fi, Kuntaliitto

Milla Harju, milla.harju(at)jci.fi, Suomen Nuorkauppakamarit ry

Marika Virtanen, viestintäsuunnittelija, p. +358 44 701 9788, marika.virtanen(at)pori.fi, Porin kaupunki