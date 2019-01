Lastenpsykiatrian osastohoito sai uudet tilat Kivelän sairaala-alueelta

HUSin lastenpsykiatrin akuuttiosasto, päiväosasto ja hoito-osasto muuttivat vuoden alussa Lastenlinnasta ja Pasilasta Kivelän sairaala-alueelle rakennettuun väliaikaiseen sairaalarakennukseen. Osastoilla hoidetaan alle 13-vuotiaita lapsia.

Lastenpsykiatriset osastot tarjoavat lastenpsykiatrista erikoissairaanhoitoa lapselle ja hänen perheelleen silloin, kun lapselle tarvitaan avohoitoa tiiviimpää hoitoa tai tutkimusta. Lastenpsykiatrisesta erikoissairaanhoidosta suurin osa tapahtuu vastaanotoilla.

Akuuteissa tilanteissa apua lasten päivystyksestä ja akuuttiosastolta

Akuuteissa lastenpsykiatrisissa ongelmissa perheet hakeutuvat Uuden lastensairaalan päivystykseen, josta lapsi ohjataan jatkohoitoon.

Lastenlinnasta muuttanut akuuttiosasto tarjoaa kiireellistä lastenpsykiatrista hoitoa HUSin ja Helsingin yliopistollisen sairaalan erityisvastuualuella (Eksote, Carea ja Päijät-Häme) asuville lapsille ja heidän perheilleen. Hoitojaksot ovat kestoltaan vuorokaudesta kahteen viikkoon riippuen lapsen voinnista ja hoidon tarpeesta. Osasto toimii aluksi kahdeksanpaikkaisena ja on avoinna ympäri vuorokauden kaikkina viikonpäivinä. Paikkamäärä tullaan nostamaan kymmeneen. Vuosittain osastolla on noin 200 akuuttijaksoa.

Osastohoito on intensiivistä hoitoa

Lastenpsykiatrian hoito-osastolla on aluksi kolme paikkaa ympärivuorokautiseen hoitoon. Osasto toimii arkipäivisin. Hoito-osaston henkilökunta tekee myös lapsen arkeen jalkautuvaa hoitoa, joka on osoittautunut hyvin tehokkaaksi neuropsykiatrisesti oireilevien lasten hoidossa ja heidän perheidensä auttamisessa. Hoitokäyntejä voi olla intensiivisimmillään 3-5 viikossa. Hoito-osastolla hoidetaan vuoden aikana noin 80 potilasta, joista puolet on osastohoidossa ja puolet hoidetaan kotona.

Lastenpsykiatrian päiväosastolla on neljä päiväpaikkaa ja kaksi intensiivisen avohoidon paikkaa. Intensiivisessä avohoidossa lapsen ja perheen kanssa työskennellään ennalta sovitun asian parissa kahden viikon hoitojakson ajan. Päiväosaston hoitojaksot ovat pidempiä. Päiväosastolla hoidetaan vuoden aikana noin 80 potilasta.

Tilat on suunniteltu lapsia ja perheitä varten

Lastenpsykiatrian väliaikaiset tilat toteutettiin nopeassa aikataulussa siirrettävistä tilaelementeistä. Uusissa tiloissa on huomioitu viihtyisyys ja lasten toiminnallisten tilojen tarve. Keskeistä on ollut tilojen terveellisyys ja turvallisuus. Laadukas sisäilmasto on tuotettu valitsemalla tarkasti rakentamisessa käytettyjen materiaalien kemikaalit ja erityisesti niiden yhteensopivuus.

Suunnitelmissa on, että lastenpsykiatrian osastotoiminnot ovat Kivelän sairaala-alueella (Pohjoinen Hesperiankatu 27) siihen asti, kunnes Laakson yhteissairaalan valmistuu.