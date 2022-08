Lastensuojelu.info -sivustosta julkaistiin ukrainankielinen versio

Ukrainan sota on kestänyt jo kuukausia ja tilanne aiheuttaa suurta kuormitusta myös sotaa omasta maastaan paenneille perheille. On olennaisen tärkeää, että Suomeen tulleet ukrainalaiset saavat tiedon tarjolla olevista lapsiperheiden palveluista ja tuesta helposti.

Lastensuojelun Keskusliiton ylläpitämä Lastensuojelu.info -sivusto

(www.lastensuojelu.info) uudistettiin keväällä 2022. Nyt sivustosta on julkaistu ukrainankielinen versio (https://www.lastensuojelu.info/uk/). Sivuston tavoitteena on tarjota oikeaa ja ajantasaista tietoa suomalaisesta lastensuojelujärjestelmästä sekä lapsiperheiden palveluista sekä osaltaan torjua väärän tiedon leviämistä eri maista Suomeen tulleiden ihmisryhmien keskuudessa.

Luotettavaa tietoa ymmärrettävästi

“Eri maiden palvelujärjestelmät ja ihmisten luottamus viranomaisiin vaihtelevat paljon. Sosiaalisen median ja verkostojen kautta saattaa levitä virheellistä esimerkiksi lastensuojelun toimintaan liittyen. On tärkeä tuottaa luotettavaa tietoa ihmisten saataville”, erityisasiantuntija Laura Holmi Lastensuojelun Keskusliitosta toteaa.

Uuteen maahan joko pysyvästi tai väliaikaisesti muuttaessaan perhe on väistämättä muutosten edessä. Palvelujärjestelmä on uusi ja tuntematon ja myös käsitykset vanhemmuudesta ja lasten kasvatuksesta voivat vaihdella. Kielimuurin takaa perheen voi olla vaikeaa saada tietoa siitä, millaista apua ja tukea on saatavilla, ja mistä he voivat lähteä niitä hakemaan.

Lastensuojelu.info -sivustolta löytyy sosiaalihuollon ja lastensuojelun tuen lisäksi tietoa varhaisesta tuesta, kuten varhaiskasvatuksesta ja neuvolasta sekä perhekeskusten palveluista. Sivusto helpottaa tuen löytämistä ja kertoo, mistä apua voi pyytää silloin, kun perhe sitä tarvitsee. Se kuvaa konkreettisin esimerkein tilanteita, joissa avun tarvetta voi esiintyäja kertoo kattavasti, millä eri tavoilla Suomessa yhteiskunta tukee perheitä. Sivustolta löytyy tietoa myös siitä, mihin lastensuojelu Suomessa perustuu, mitkä lait sitä säätelevät ja miten se toimii, ja se pitää sisällään lastensuojelun sanaston eri kielillä.

Sivusto ei tarjoa tietoa oleskeluluvista tai perheenyhdistämisestä. Niistä oikeaa ja ajantasaista tietoa tarjoaa Maahanmuuttovirasto (https://migri.fi/ukk-ukraina).

Lastensuojelu.info -sivuston on tuottanut Lastensuojelun Keskusliitto (www.lskl.fi). Sivusto on suunnattu erityisesti maahanmuuttajavanhemmille ja heidän kanssaan työskenteleville ammattilaisille, mutta se tarjoaa perustietoa kenelle tahansa lastensuojelusta ja lapsiperheiden tuesta kiinnostuneelle.Sivusto on alun perin toteutettu vuonna 2010 ja se on sisällöllisesti ja teknisesti uudistettu vuonna 2022 STEA:n rahoittaman Perheet keskiöön -hankkeen toimesta. Toteutuksessa on ollut mukana laajasti eri maahanmuuttajayhteisöjä.

Lastensuojelu.info on toteutettu ukrainan kielen lisäksi suomen, ruotsin, englannin, ranskan, venäjän, viron, somalin, arabin, farsin ja kurdin kielillä sekä selkosuomeksi. Kielet on valittu suurimpien Suomessa käytettyjen kieliryhmien mukaisesti.





Lisätietoja antavat:



Kehittämispäällikkö Kaisu Muuronen, kaisu.muuronen@lskl.fi, p. 050 569 6697

Viestintä- ja verkostokoordinaattori Soile Honkala, soile.honkala@lskl.fi, p. 040 660 2965