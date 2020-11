Lastensuojelun Keskusliiton kuntapoliittinen tavoiteohjelma 2021–2024: Kunnan tärkein tehtävä on huolehtia lapsista

Osallisuus toteutuu yhdessä – mistä sinä ajattelit aloittaa? 12.5.2020 08:00:00 EEST | Tiedote

Osallisuuden kokemuksella on merkittävä vaikutus yksilön ja toisaalta koko yhteiskunnan hyvinvointiin. On tärkeää saada jo lapsuudessa kokemus siitä, että omalla mielipiteellä on merkitystä. Lastensuojelun Keskusliitto pyrkii edistämään lasten, nuorten ja perheiden osallisuuden toteutumista uuden osallisuusstrategian viitoittamana.