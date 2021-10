Lastensuojelun viestinnällinen teko -palkinto TikTok-sossuille

Lastensuojelun Keskusliitto on myöntänyt Lastensuojelun viestinnällinen teko -palkinnon 2021 Maija Haapalalle ja Camilla Jokelalle, jotka esittelevät TikTok-videopalvelussa lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden arkea. Haapala ja Jokela kuvaavat TikTokissa tilillään @Sossut raikkaasti, avoimesti ja ennakkoluuloja hälventäen, mitä lastensuojelu tekee ja antavat kasvot sille, ketkä sitä tekevät.

– Palkinto alleviivaa entisestään sitä, että tekemämme työ TikTokissa lastensuojelun stigman ja epätietoisuuden hälventämiseksi ja lasten oikeuksien edistämiseksi on todella tärkeää ja sitä on jatkettava, sanoo Maija Haapala. – Toivottavasti palkinto ja toimintamme kannustaa myös muita viestimään rohkeasti lastensuojelutyöstä muutoksen mahdollistamiseksi!

Sossujen kokemukset TikTokin kautta viestimisestä ovat olleet pääasiassa hyviä: seuraajia on tullut koko ajan lisää, videot ovat saaneet hyvin näyttökertoja ja myös asiakkaat, kollegat sekä suuri yleisö ovat ottaneet heidät hyvin vastaan ja palaute on ollut pääosin positiivista. Mediahuomiotakin on tullut.

– Negatiivistakin kommentointia lastensuojelua kohtaan on, toteaa Camilla Jokela. – Valtaosa johtuu siitä, että lastensuojelu on monille kasvoton mörkö eikä tällaiseen avoimeen, matalan kynnykseen dialogiin ole aiemmin ollut tilaa ja paikkaa samalla tavoin kuin nyt TikTokissa.

Sossujen tarina TiktTokissa sai alkunsa reilu vuosi sitten. Somessa toimiminen oli molemmille ennestään tuttua, mutta TikTok kanavana tuli käyttöön vasta Maijan tyttären jalanjäljissä keväällä 2020. Sossut kiittävätkin häntä ja hänen neuvojaan kanavavalinnasta, joka on osoittautunut onnistuneeksi. Se on sitä myös luvuissa, sillä seuraajia TikTok-sossuilla on tällä hetkellä lähes 20 000.

Lastensuojelun viestinnällinen teko -palkinnon tarkoituksena onkin muistuttaa, että viestintä on myös lastensuojelulle arvokas työkalu ja kannustaa lastensuojelun toimijoita viestimään työstään avoimesti. Palkinnon valintakriteereinä olivat innovatiivisuus, pioneerimaisuus, rohkeus viestiä omilla kasvoilla sekä positiivisuus. Palkinnonsaajan valitsi Lastensuojelun Keskusliiton viestintätoimikunta ja palkinto myönnettiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa.

Kunniamaininta myönnettiin Apu-lehdelle laajasta ja kattavasti lastensuojelua eri puolilta tarkastelevasta juttukokonaisuudesta, jonka olivat kirjoittaneet toimittajat Anna-Liisa Hämäläinen, Milka Sauvala sekä Janne Itkonen.

Valtakunnalliset lastensuojelupäivät® 2021 järjestettiin 5.–6.10. Jyväskylän Paviljongilla sekä webinaarina teemalla Uuden edessä. Lisätietoja ja koko ohjelma: www.lastensuojelupaivat.fi/

Lisätietoja: johtaja (viestintä ja vaikuttaminen) Juuli Hurskainen, juuli.hurskainen@lskl.fi, p. 050 3533480 tai erityisasiantuntija Annukka Paasivirta, annukka.paasivirta@lskl.fi, p.