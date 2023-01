Lastentaidekeskus Annantalo vähentämässä lyhytnäköisesti 30 taidekasvattajaa

Helsinkiläinen lastenkulttuurikeskus Annantalo julkaisi 24.1.2023 suunnitelmansa, joka koski taidekasvattajana työskentelevän henkilöstön radikaalia vähentämistä.

- Annantalon suunnitelma vaarantaa rakastetun taidekeskuksen taiteilijoita laajasti hyödyntävän opetuksen. Samalla jopa kolmekymmentä henkilöä on jäämässä työttömäksi, kritisoivat Akavan Erityisalat ja sen jäsenjärjestö Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU.

Käytännössä keväällä 2023 katkeavia taidekasvattajien määräaikaisia sopimuksia ei jatkettaisi, vaan heistä osalla työsopimus vakinaistettaisiin ja samalla työsuhde muuttuisi kokoaikaiseksi. Kaikkiaan vain 12 taidekasvattajan työsuhde jatkuisi entisen 42 sijaan.

- Tunnelma opettajien keskuudessa on tällä hetkellä äärimmäisen järkyttynyt ja surullinen. Näin radikaalit uudistukset tulivat täytenä yllätyksenä, sanoo viestintäsuunnittelija Riikka Harmaala TAKUsta.

Rakastetun Annantalon toimintamalli uhattuna?

Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU huomauttaa, että Annantalon esitys hylkää idean laaja-alaisesta vaikkakin osa-aikaisesta opettajakunnasta, jonka avulla on pystytty tarjoamaan erittäin monipuolista opetusta.

- Erityistä Annantalon toiminnassa on ollut nimenomaan eri alojen taiteilijoiden toimiminen taiteen opettajina, Riikka Harmaala huomauttaa.

- Taiteilijat ovat toimineet mielellään osa-aikaisissa työsuhteissa, koska he ovat voineet jatkaa taiteellista työskentelyään palkkatyön ohessa. Tämä on ollut yksi taidekeskuksen profiloitumisen kärki, joka nyt menetetään. Samalla menetetään laaja-alainen ja monipuolinen opetus, joka on ollut Annantalon vahvuus.

- Osalle työntekijöistä täysipäiväinen vakituinen työsuhde on luonnollisesti tervetullut.