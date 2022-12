Laura Anderssonin uusi äänikirjasarja tarjoaa rennon nojatuolimatkan ranskalaisen viinitilan salaisuuksiin

Kuolema Kulosaaressa -romaanillaan ihastuttanut Laura Andersson on kirjoittanut kolmiosaisen dekkarisarjan Malja uudelle, joka julkaistaan joulunpyhiksi ääni- ja sähkökirjana. Sarjassa seurataan nelikymppistä sommelieria Anna Rossia, joka on aikoinaan ollut viinialan uranuurtaja Suomessa. Annan elämän kamalimman päivän huipentaa järkyttävä viesti Ranskasta: nuoruudenrakkaus Michel on kuollut. Annan on aika palata Loirejoen vihreään laaksoon.

Paikallinen poliisi selvittää kuolemaa verkkaisesti, ja Michelin jälkiä seuratessaan Anna päätyy keskelle perinteikkäiden viinitalojen kiistoja. Mikä osuus on uudistuksia ajavalla uusiseelantilaisella viinintekijällä, joka saa Annan sydämen sykähtämään?

Malja uudelle -sarjan ensimmäinen osa julkaistaan 21.12., toinen osa 22.12. ja kolmas osa 23.12.2022.

Myös Anderssonin Lili Loimola ratkaisee -sarja saa jatkoa. Kirjasarjan toinen osa Sirkusnaisen arvoitus julkaistaan huhtikuussa 2023.

Laura Andersson on kirja-alan ammattilainen, viiniharrastaja ja syntyperäinen helsinkiläinen. Hän rakastaa Agatha Christietä ja 1930–40-lukujen screwballkomedioita, jotka ovat inspiroineet Lili Loimola ratkaisee -sarjaa.

