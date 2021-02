Lea ja Santeri Pakkasen inkerinsuomalaisista kertova tietokirja on valittu vuoden 2020 historiateokseksi

Kahden toimittajan Santeri Pakkasen ja Lea Pakkasen tietokirja Se tapahtui meille – Isän ja tyttären matka inkerinsuomalaisuuteen (Gummerus) on valittu Vuoden 2020 historiateokseksi. Voittaja julkistetaan 6.2.2021 Suomalaisilla historiapäivillä Lahden Sibelius-talossa.

Kiitetty tietokirja Se tapahtui meille kertoo inkerinsuomalaisten vaietusta historiasta 1600-luvulta tähän päivään. Vainoa, karkotuksia, vankileirikokemuksia, venäläistämistä ja paluumuuttoa käsitellään sekä kirjailijoiden oman suvun kautta että yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Samalla teos venyttää totuttuja käsityksiä suomalaisuudesta ja valottaa sellaista kaistaletta Suomen historiassa, joka on jäänyt vähälle huomiolle.

Palkintolautakunta, johon kuuluvat professori Aura Korppi-Tommola, lehtori Vuokko Aromaa ja opetusneuvos Ville Marjomäki, luonnehtii kirjaa ajankohtaiseksi, kieliasultaan erinomaiseksi ja lukijan mukaansa imaisevaksi teokseksi.

”Se tapahtui meille on iholle käyvä historia inkerinsuomalaisten kohtaloista Neuvostoliitossa ja kohtelusta Suomessa. Se kertoo sopeutumisesta ja sopeutumattomuudesta vieraassa kulttuurissa ja vihamielisessä ympäristössä. Teoksen jännite syntyy kahden sukupolven tarinasta ja suhtautumisesta muuttuvaan ympäristöön. Omakohtaisuus tuo tarinaan inhimillisen kosketuksen.

Vaikka teos on yhden suvun tarina, se on vahvasti dokumentoitu sekä ympäristön valtiollisiin ja poliittisiin tapahtumiin sidottu. Lisämausteen tuovat tekijöiden omat kokemukset. Ne toimivat eräänlaisena aikalaistodisteena ja lähentyvät tutkimusmetodina kaunokirjallisuudessa muodissa olevaa autofiktiota, joka siis tässä on autofaktaa.”

– Lainaus palkintolautakunnan perusteluista

Vuoden historiateos on Historian Ystäväin Liiton vuosittain jakama tunnustus kirjalle, joka on ”erittäin ansiokkaasti edistänyt historiallisen tietämyksen laajenemista ja syvenemistä suomalaisen yleisön keskuudessa”. Historian Ystäväin Liitto on palkinnut mielenkiintoisia historiateoksia vuodesta 1973 alkaen.