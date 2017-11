Ledda familjedagvården i Helsingfors är en pigg femtioåring

Helsingin peruskoulujen, lukioiden ja aikuislukioiden loma-ajat 2018-2019 päätetty 7.11.2017 19:06 | Tiedote

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti tiistaina 7.11. Helsingin kaupungin suomenkielisten peruskoulujen, lukioiden ja aikuislukioiden lukuvuoden 2018–2019 työ- ja loma-ajoista seuraavasti: Työaika alkaa syksyllä 9.8.2018 (to) ja päättyy 21.12.2018 (pe) Syysloma on viikolla 42 15.10.2018 (ma) - 19.10.2018 (pe) Joululoma on 22.12.2018 (la) - 6.1.2019 (su) Työaika alkaa keväällä 7.1.2019 (ma) ja päättyy 1.6.2019 (la) Talviloma on viikolla 8 eli 18.2.2019 (ma) - 22.2.2019 (pe) ”Koulujen rehtorit voivat yhä päättää lukuvuoden aikana tehtävästä yksittäisestä työpäivän muutoksesta lukuun ottamatta syksyn aloitus- ja päättymispäivää ja kevään aloituspäivää. Työpäivän muutos ei saa kuitenkaan aiheuttaa kaupungille ylimääräisiä kustannuksia”, sanovat perusopetusjohtaja Outi Salo ja lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja Arja Kukkonen. Koulujen johtokunnat valitsivat 2018-2019 loma-ajatKasvatuksen ja koulutuksen toimiala pyysi syksyllä 2017 kou