Legendaarinen La Tour d’Argent huipentaa maailmankiertueensa Savoyhin.

Ravintola Savoyssa La Tour d’Argentin keittiömestari chef Yannic Franques ja Ravintola Savoyn chef patron Helena Puolakka valmistavat kolmena tammikuun iltana 26.-28.1.2023 kuuden ruokalajin aterian, johon kuuluvat La Tour d’Argentin tunnetuimmat annokset, La Tour d’Argentinankkaa sekä asiakkaiden edessä valmistettava ja liekitettävä Crêpes Mademoiselle.

Vierailu on tärkeä Ravintola Savoyn Chef Patron Helena Puolakalle monesta eri syytä.

”On useita syitä, miksi tämä yhteistyö tekee minut onnelliseksi. La Tour d'Argent ja Savoy ovat maamerkkejä omissa kaupungeissaan. Molemmilla on joukko kanta-asiakkaita, jotka ovat illastaneet molemmissa ravintoloissa. Molemmat ravintolat yhdistävät perinteitä nykyaikaiseen ranskalaiseen keittiöön. Molemmat sijaitsevat aivan kaupungin keskustassa, kattojen yläpuolella. Ja maan alta, viinikellareista löytyy upeita aarteita” sanoo Puolakka ja jatkaa.

”La Tour d'Argent saattaa olla suosikkiravintolani koko maailmassa ja siksi minulle ja meidän tiimillemme on suuri kunnia olla tuomassa heitä Helsinkiin.”

La Tour d’Argentin ravintoloitsija André Terrail, jonka perhe on hallinnoinut La Tour d’Argent -ravintolaa yli 100 vuotta ja jonka äiti on suomalainen, on ihan yhtä innoissaan.

"Olemme vierailleet Savoyssa kerran aiemmin, vuonna 2010, ja vierailu oli menestys, josta meille kaikille jäi erinomaiset muistot. Olen varma, että tämä toinen kerta tulee olemaan vielä ikimuistoisempi jo pelkästään siksi, että voimme keskittyä tähän täysipainoisesti, koska ravintolamme Pariisissa on parhaillaan suljettuna remontin vuoksi. ”

”Olen varma, että saamme luotua yhdessä Chef Patron Helena Puolakan ja Chef Yannick Franquesin kanssa jotain ainutkertaista. Huikean ranskalaisen ja suomalaisen keittiön kohtaamisen ja unohtumattoman gastronomisen viikonlopun," sanoo André Terrail.

La Tour d’Argent on Savoyssa torstaista lauantaihin, 26.–28.1.2023. Ateria järjestetään torstaina ja perjantaina 26.–27.1. ainoastaan illalla ja lauantaina 28.1. sekä lounaalla että illalla. Menun hinta on 295 € sisältäen koko kuuden ruokalajin menun sekä La Tour d’Argent alkushampanjan. Paikkoja jokaisessa kattauksessa on vain 75.