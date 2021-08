Legendaarisen Baarikärpäsen tarina jatkuu uusissa tiloissa Kaivokadulla

Night People Group Oy on vuonna 2011 perustettu suomalainen yökerhoalan yritys. Yhtiön yökerhoportfolioon kuuluvat mm. Helsingin Kaivohuone, Apollo, Maxine, Onnela ja Giggling Marlin. Yhtiö operoi yökerhojen lisäksi kolmea Johnny’s Heist -pizzeriaa ja kahta Raipen Grilliä. www.npg.fi

Vuonna 2000 avattua Hercules-yökerhoa pyörittävä Moek Trading Oy omistaa myös Helsingin Mannerheimintiellä sijaitsevan vuonna 1998 avatun Mann's Street -ravintolan. Omistajakaksikon ensimmäinen ravintolayritys Cafè Escale avasi Kansakoulukadulla vuonna 1994 ja toimi vuoteen 2001 asti.

NoHo Partners Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin erikoistunut konserni. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintolatoimijana NASDAQ Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu noin 250 ravintolaa Suomessa, Tanskassa ja Norjassa. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Elite, Savoy, Teatteri, Stefan’s Steakhouse, Palace, Löyly, Hanko Sushi, Friends & Brgrs ja Cock’s & Cows. Konserni työllistää sesongista riippuen noin 2 100 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna. Yhtiön visiona on olla Pohjois-Euroopan johtava ravintolayhtiö. www.noho.fi