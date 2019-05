Lehdistökutsu: nuoret tulevat asiantuntijat kaikista Pohjoismaista esittävät ideoita ja ratkaisuehdotuksia ajankohtaisiin yhteiskuntakysymyksiin

Pressinbjudan: AB Volvos styrelseordförande Carl-Henric Svanberg håller huvudanförandet när Finlands och Sveriges näringslivstoppar samlas på Hanaholmen 27.3.2019 10:30:29 EET | Tiedote

Hanaholmens kulturcentrum ordnar den 1 april ett seminarium om livslångt lärande. Evenemanget, som går under titeln Upskilling the Workforce – New Opportunities for People and Organizations, fokuserar på det skriande behovet av fortbildning inom företag och organisationer i Sverige och Finland.