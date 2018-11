Lehdistökutsu: Ruotsalainen näyttelijä ja taidemaalari Mikael Persbrandt kertoo taiteestaan Hanasaaressa

Mikael Persbrandt, yksi Ruotsin arvostetuimmista näyttelijöistä, saapuu Hanasaaren kulttuurikeskukseen 27. marraskuuta. Lehdistötilaisuudessa Persbrandt kertoo taideteoksistaan, jotka ovat näytteillä Hanasaaren galleriassa 28.11.2018-27.1.2019.

Into the Woods on Mikael Persbrandtin ensimmäinen näyttely Suomessa. Siihen kuuluu sekä aiemmin valmistuneita että täysin uusia töitä. Persbrandt debytoi kuvataiteilijana vuonna 2016, jolloin hänen taidettaan oli esillä taitelija Lars Lerinin taidehallissa Karlstadissa.

Aika: 27.11.2018 klo 11.00

Paikka: Hanasaaren kulttuurikeskus, Hanasaarenranta 5, 02100 Espoo

Hanasaaren toimitusjohtaja Gunvor Kronman toivottaa tervetulleeksi jonka jälkeen Mikael Persbrandt kertoo taiteestaan.

Ilmoittautumiset viimeistään maanantaina 26.11. klo 12.00 Hanasaaren viestintäjohtaja Håkan Forsgårdille, hakan.forsgard(at)hanaholmen.fi, puh. 040 767 7373.

www.hanaholmen.fi