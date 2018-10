Lehdistökutsu: Viron Presidentti Kersti Kaljulaid, Peter Vesterbacka ja Anna Felländer keskustelevat tekoälystä Hanasaaressa

Hanasaaren kulttuurikeskus järjestää 16.10. ajankohtaisen seminaarin yhteiskunnasta ja liike-elämästä tekoälyn aikakaudella.

Seminaarissa Rethinking business: Estonia, Finland and Sweden in the age of Artificial Intelligence käsitellään Viron, Suomen ja Ruotsin suhtautumista tekoälyyn ja sen haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Tapahtuma järjestetään Viron 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi.

Paikalla väittelemässä aiheesta on elinkeinoelämän, politiikan ja yliopistomaailman huippunimiä. Esimerkkejä puhujista ovat Viron presidentti Kersti Kaljulaid, professori ja yksi maailman johtavista AI-asiantuntijoista Christian Guttmann, yrittäjä Peter Vesterbacka, Tallink konsernin toimitusjohtaja Paavo Nõgene, Ruotsin digitalisaatioministerin neuvonantaja Anna Felländer ja Hanken-professori ja AI-asiantuntija Peter Sarlin.

Keskustelua ohjaavat Milttonin toimitusjohtaja Virossa Annika Arras ja Yleisradion tuottaja ja uutisankkuri Jussi-Pekka Rantanen. Seminaari kieli on englanti.

Aika: tiistai 16.10.2018, klo: 11.00–17.00

Paikka: Hanasaari – ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus, Hanasaarenranta 5, 00210 Espoo

Katso koko ohjelma täältä: https://www.hanaholmen.fi/sv/event/business-forum-2018/

Ilmoitathan etukäteen, jos haluat haastatella jotain puhujaa. Ilmoittautumiset ja mahdolliset haastattelutoiveet Hanasaaren viestintäjohtaja Håkan Forsgårdille, hakan.forsgard(at)hanaholmen.fi, puh. 040 767 7373.

Paikalla oleville toimittajille tarjotaan myös lounas Hanasaaren ravintolassa.

Tervetuloa!

www.hanaholmen.fi