Lehtipihvistä meetvurstiin - ABC:llä käytetään ainoastaan suomalaista lihaa

Uusi EU-asetus lihan alkuperän ilmoittamisesta lisää läpinäkyvyyttä ABC:n ravintoloissa, joissa on käytetty vain suomalaista lihaa jo vuodesta 2015. Lihan alkuperä kerrotaan asiakkaille muun muassa julisteella noutopöydässä. Asiakkaat voivat jäljittää lihan alkuperän teurastamolle asti.

- ABC on suomalainen yritys ja asiakkaamme arvostavat kotimaisuutta. Siksi olemme sitoutuneet käyttämään ainoastaan kotimaista lihaa kaikissa ruokatuotteissamme aina lehtipihvistä meetvurstiin, kertoo kehitysjohtaja Marko Fonsén SOK ABC-ketjuohjauksesta.

Vuosittain ABC:n ravintoloissa myydään noin 10 miljoonaa ruoka-annosta, joissa suurimmassa osassa pääraaka-aine on liha.



Uusi EU-asetus velvoittaa ravintola-alaa ilmoittamaan lihan alkuperän toukokuun alusta alkaen kaikissa myyntipaikoissa. ABC-liikennemyymälöissä asiakkaita varten on tehty viestintämateriaalia, jossa ilmenee ravintolan ruokatuotteissa käytettävän lihan alkuperämaa: Suomi.



- Lihan alkuperän ilmoittamisvelvollisuus on erittäin hyvä asia. Olemme huomanneet, että lihan alkuperä on alkanut kiinnostaa asiakkaitamme yhä enemmän. Nyt he voivat tarkastaa alkuperän helposti, jatkaa Fonsèn.



Lisää tietoa raaka-aineista löytyy ABC:n verkkosivuilta, jossa on kerrottu lihaa toimittavat yhteistyökumppanit ja niiden käyttämät teurastamot.