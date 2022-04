Leikkipäivä 23.4. tuo aikuiset ja lapset yhteen kestävän kehityksen teemalla

Leikkipäivää on toteuttamassa jo yli 50 monipuolista toimijaa varhaiskasvatuksesta, kasvatusalalta, terveydenhuollosta, sosiaalisektorilta ja urheilujärjestöistä. Kuka tahansa voi järjestää oman riemukkaan leikkitempauksen vaikkapa perheen, ystäväpiirin tai naapuruston kesken tai työpaikoilla ja opiskeluyhteisöissä. Leikkipäivän vietto voi olla mitä tahansa vartin mittaisesta tuokiosta koko päivän kestävään tapahtumaan.

– Vakavienkin asioiden keskellä tarvitsemme leikkirauhaa ja entistä enemmän leikin tuomaa vapautumista ja yhteisöllisyyden tunnetta. Leikki on sosiaalista liimaa, joka saa meidät tarttumaan yhteen ja kuljettaa lähemmäksi toisiamme. Kestävä elämä on sosiaalista kestävyyttä, ihmisten välisen toiminnan edistämistä, sanoo leikistä toista väitöskirjaa tekevä Katriina Heljakka.

Mannerheimin Lastensuojeluliitto on koonnut kestävän leikin periaatteet Leikkipäivä-verkoston asiantuntijakirjoituksista. Kestävän leikin periaatteisiin sisältyy, että leikki on kaikenikäisten oikeus, se on ylisukupolvista, yhdenvertaista, yhteisöllistä ja ympäristöystävällistä. Leikki voi olla mielen sisäistä ja intiimiä mutta ennen kaikkea se on vuorovaikutusta maailman ja muiden ihmisten kanssa.

– Kestävä leikki voidaan saavuttaa kokoamalla eri-ikäisiä yhteen ja kutsumalla leikkiin ihmisiä, jotka eivät muuten pääsisi helposti mukaan. Pallo kutsuu leikkiin ja iloon ja kerää yhteen. Yhteistä äidinkieltä ei välttämättä tarvita. Pallo voi olla lentopallo, jalkapallo, pingispallo, superpallo, rantapallo tai ilmapallo. Leikkipankistamme löytyy lähes 70 palloleikkiä ja kaikissa niissä on ajatus yhdessä leikkimisestä.

Leikkiin voi yhdistää ympäristöarvoja. Perinneleikit ry:n leikissä ”Lajittelijat” rajataan neliön muotoinen leikkialue. Alueen kulmiin merkitään biojäte, muovi, metalli ja kartonki. Lajittelijat yrittävät saada muut kiinni. Kodeissa voi myös leikkiä ”säätäväisiä ja tuhlailevia suihkuttelijoita” ”energiankulutushippaa” tai lelukirpputoria.



– Useimmilla lelusarjoilla on vain kahden - kolmen vuoden elinikä. Suhteet leluihin, lelun tarina voivat olla pitkäkestoisempia—tulevaisuudessa kestävä suhtautuminen leluihin on entistä tärkeämpää. Kestävässä leikissä voidaan edistää lasten kanssa lelujen kierrätystä, uudelleenkäyttöä ja jakamismalleja sekä kehittää korjausratkaisuja. Leikkivälineinä voi välillä hyödyntää keittiövälineitä, keppejä ja pelkästään pahvilaatikko saa pilkkeen silmäkulmaan. Vinkkejä ja materiaaleja Leikkipäivän järjestämiseen saa leikkipaiva.fi-sivustolta.

– Aikuinen tuo leikkiin kestävän kehityksen ajattelua ja toimintaa. Itse leikissä aikuinen on lapsen rinnalla kanssaleikkijä, joka oppii lapselta ja lapsen kautta avautuu uusia näkökulmia. Maltan tuskin odottaa, minkälaisia luovia ratkaisuja leikkitempauksien järjestäjät saavat aikaan, Katriina Heljakka sanoo.

Leikkipäivä-viikkoa vietetään 18.– 23. huhtikuuta. Viikko huipentuu valtakunnalliseen Leikkipäivään lauantaina 23.4.2022. #leikkipäivä2022

MLL:n noin 500 perhekahvilaa ovat taas avanneet ovensa ja tarjoavat turvallisia ilon ja leikin hetkiä lapsille ja aikuisille. MLL on työstämässä niihin ja kohtaamispaikoille leikin ohjeistuksia usealla kielellä.

Kestävä leikki on

• kaikenikäisten oikeus – leikissä huomioidaan lapset, nuoret ja aikuiset

• ylisukupolvista – leikkiin kuuluvat läsnäolo ja vuorovaikutus eri-ikäisten kesken

• yhdenvertaista – leikissä toteutuvat osallisuus, esteettömyys ja saavutettavuus

• yhteisöllistä – leikki rakentuu yhdessäolosta, yhdessä tekemisestä ja välittämisestä

• ympäristöystävällistä – leikissä toteutuu eettisyys, ekologisuus ja taloudellisuus

• pitkäikäistä – leikkiin voi palata, sitä voi jatkaa, kaikilla on leikkirauha.

MLL, koonti Leikkipäivä-verkoston asiantuntijakirjoituksista.