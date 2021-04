Leikkipäivää vietetään tänä vuonna leikkimällä luonnossa

Jaa

Valtakunnallista Leikkipäivää vietetään 24. huhtikuuta. Päivän teemana on tänä vuonna Leikkien lähelle luontoa. Teemalla halutaan kannustaa käyttämään lähiympäristöä leikkiareenana niin maalla kuin kaupungeissa, sillä luonto inspiroi leikkejä monella tavalla.

Valtakunnallinen Leikkipäivä nostaa esiin leikin merkityksen kaikenikäisille. Leikkiä ei liikaa korosteta yhteiskunnassamme – siksi sitä on syytä vuosittain juhlistaa omalla teemaviikollaan. Leikkipäivän tavoitteena on innostaa eri ikäiset ihmiset leikkiin ja tuottaa iloa kaikenikäisille.

– Leikkipäivän tuomalle ilolle on selkeästi tarvetta tänä vuonna. Ihmiset haluavat muutakin ajateltavaa kuin korona-aiheita ja leikki sopii tähän oikein hyvin. Leikki on yksinkertaisimmillaan yhteisen ilon jakamista ja yhteisen ilon jakaminen herättää toiveikkuutta. Sitä me kaikki varmasti kaipaamme juuri nyt, Leikkipäivän koordinaattori Eevamaija Paljakka sanoo.

Valtakunnallista Leikkipäivää vietetään lauantaina 24. huhtikuuta. Koko kyseinen viikko, 19.–25.4.2021, juhlitaan leikin ilosanoman teemaviikkoa ympäri Suomen.

Luontorasteja ja puuhapisteitä

Isoja Leikkipäivä-tapahtumia ei tänä vuonna päästä kaikkialla järjestämään, mutta organisaatiot eri puolilla Suomea ovat innostuneet kehittämään tilanteeseen sopivaa toimintaa kymmenillä paikkakunnilla.

– Valtakunnallista Leikkipäivää organisoi iso verkosto, johon kuuluu yli 40 toimijaa. Tapahtumia järjestää verkoston kenttäorganisaatiot, jotka ovat osoittaneet ihailtavaa kekseliäisyyttä järjestääkseen koronaturvallista tekemistä Leikkipäiväksi. Leikkipäivän sivuille ilmoitetuissa tapahtumissa on runsaasti esimerkiksi erilaisia luontorasteja ja puuhapisteitä, joita voi omatoimisesti pienessä ryhmässä kiertää, Eevamaija Paljakka kertoo.

Koronatilanteen vuoksi suunnitelmiin voi toki tulla viimehetken muutoksia. Valmiiden rastipolkujen lisäksi Leikkipäivää voi viettää myös omassa lähiluonnossa esimerkiksi erilaisten pihapelien ja -leikkien parissa tai vaikkapa pelaamalla päivään suunniteltua Iloa etsimässä -mobiilipeliä. Vinkkejä päivän omatoimiseen viettoon löytyy Leikkipäivän sivuilta.

Nalleketju kertoo osallistumisesta Leikkipäivään

Leikkipäivään osallistumisesta voi kertoa askartelemalla nalleketjun omaan ikkunaan. Leikkipäivän nettisivuilta löytyy ketjuun malli, jota voi käyttää joko sabluunana tai pohjana omalle nalle-teokselle. Sabluunan avulla nalleketjun voi leikata erilaisista ja -värisistä papereista tai pahveista. Tai nallet voi tulostaa valkoiselle paperille ja sen jälkeen maalata tai värittää.

– Valmis nalleketju on helppo taitella kirjekuoreen mahtuvaksi ja lähettää kaukana asuville isovanhemmille, ystäville tai muille sukulaisille. Näin jokainen voi levittää leikin tuomaa iloa myös niille läheisille, joita emme voi juuri nyt tavata, Paljakka toteaa.

Sosiaalisessa mediassa voi jakaa kuvan ikkunaan kiinnitetystä nalleketjusta yhdessä #Nalleketju-, #LeikkipäiväNallet- ja #Leikkipäivä2021 -aihetunnisteiden kanssa.

Nalle-sabluuna löytyy täältä: leikkipaiva.fi/leikkipaiva-2021/vinkkeja-leikkipaivaan-2021/

Leikkipäivä-tapahtumien kalenteri löytyy täältä: leikkipaiva.fi/leikkipaiva-2021/leikkipaiva-tapahtumat-2021/

Lisätietoja

koordinaattori Eevamaija Paljakka, eevamaija.paljakka(a)mll.fi, p. 050 438 0557

tiedottaja Eveliina Kutila, eveliina.kutila(a)mll.fi, p. 040 580 2393