Leikkipuistojen kesäruokailu

Helsinki tarjoaa kesällä 1.6.-7.8.2020 yhteensä 32 leikkipuistossa maksuttoman lämpimän kesäruoan kaikille alle 16-vuotiaille joka arkipäivä klo 12.00. Kesäruokailuun ei tarvitse ilmoittautua.

Leikkipuistossa ohjaajat opastavat turvalliseen kesäruokailuun. Kesäruokaa tarjoavat leikkipuistot löydät kartasta.

Kotoa otetaan kesäruokailuun mukaan juomapullo ja lusikka/ haarukka. Ruoka tarjotaan kertakäyttölautaselle hyvän hygienian ja puhtauden vuoksi. Kertakäyttölautasen saa leikkipuistosta. Lapsen ruokalautasta käsittelee vain ruoan jakaja suojahansikkain ja lapsi/huoltaja.

Leikkipuistossa on runsaasti käsihuuhdetta käytettävissä, mutta on tärkeää, että lasten kädet on pesty kotoa lähtiessä. Vanhempien tulee huolehtia lastensa käsihygieniasta. Leikkipuiston wc:t ovat käytettävissä. Kotoa voi ottaa mukaan vesipullon ja saippuaa käsien pesua varten.

Ruokalistat ja tuoteselosteet julkaistaan Palvelukeskus Helsingin sivuilla

Leikkipuistossa porteilla ja piha-alueella on opastaulut, joissa kerrotaan, miten toimitaan leikkipuistossa huomioiden hygieniaohjeistus.

Leikkipuistojen päiväleirit

Leikkipuistojen kesä -verkkosivulla (hel.fi/leikkipuistojen-kesa) tiedotamme koululaisten päiväleireistä ja Helsinki-kanavalla (www.helsinkikanava.fi) ja leikkipuistojen Facebook-sivuilla päivittäisestä Tänään leikitään leikkipuistossa -ohjelmasarjasta.

Leikkipuistoissa ei järjestetä avoimen varhaiskasvatuksen ohjattua toimintaa pikkulapsiperheille, eikä yleisötilaisuuksia, tapahtumia ja juhlia. Leikkipuistojen piha-alueet ja kiinteät leikkivälineet ovat perheiden käytössä.