Lempeä Lämpö investoi puhtaaseen teknologiaan Rantasalmella

Rantasalmi l ämp i ää jatkossa 98 % biopolttoaineella.

Käynnissä oleva investointi lopettaa öljyn käytön laitoksella lukuun ottamatta biokattilan kesän huoltoseisakkeja. Jatkossa kesäajan öljynkäyttö laitoksella vähenee 75 %, kun hakekattilaa voidaan apulauhduttimen avulla käyttää pidemmälle kesään. Lisäksi laitoksen energiatehokkuus nousee savukaasupesurin avulla. Pesuri kerää talteen hukkalämmön kuumasta ja kosteasta savukaasusta ja johtaa sen kaukolämpöverkkoon. Savukaasupesurin ja apulauhduttimen avulla laitos tuottaa jatkossa lämpönsä 98 % biopolttoaineella. Investoinnin avulla biolämpölaitos täyttää vuosien 2025–2030 päästörajavaatimukset jo tänä vuonna.

Investoinnilla kamppaillaan polttoaineiden hinnannousua vastaan

Investointi ei tule vaikuttamaan kaukolämmön hintoihin, vaan se edesauttaa alueen kaukolämmön hintavakautta. Arvioiden mukaan pesuri kykenee parhaimmillaan kattamaan huomattavan osan Rantasalmen kaukolämpöverkon lämmöntarpeesta.Lisäksi polttoöljyn käytön reilu vähentyminen tarkoittaa, ettei öljyn noussut hinta vaikuta merkittävästi kaukolämmön tuotantokustannuksiin.

”Tämä investointi on monessakin mielessä pelkkää voittoa. Savukaasupesuri estää hukkalämmön karkaamisen harakoille vähentäen polttoaineen tarvetta. Apulauhdutin puolestaan leikkaa öljynkäytön minimiin, vain 2 % laitoksen käyttämästä polttoaineesta. Voimme näin kamppailla hintojen nousua vastaan, ja samalla päästä ympäristötavoitteisiimme”, iloitsee Lempeä Lämmön tuotantopäällikkö Harri Karhu.

Rantasalmen investointi jatkaa energiatehokkuushankkeiden sarjaa

Hankkeen rakennusteknisten töiden urakoitsijana toimii Suur-Savon Sähkön pitkäaikainen kumppani, Juvalainen Kisara Oy. Savukaasupesurin toimittaa kotimainen perheyhtiö Condens Heat Recovery Oy, ja apulauhduttimen Ekocoil Oy.

Investoinnin arvioitu valmistumisaika on marraskuun loppuun mennessä. Apulauhduttimen asennus saatiin valmiiksi jo toukokuun loppupuolella, ja se on ollut käytössä kesän ajan. Investoinnin kustannus on suuruudeltaan 820 000 €, johon on saatu tukea Business Finlandilta. Investoinnin arvioitu takaisinmaksuaika on noin 6 vuotta riippuen öljyn hintakehityksestä.

Rantasalmen savukaasupesuri on kolmas Suur-Savon Sähkön alueella, ja uusia on suunnitteilla ainakin Mäntyharjulle ja Kangasniemelle. Investoinneilla pyritään saavuttamaan Lempeän tavoite olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.