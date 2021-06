Lenita Toivakka Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden johtajaksi ja ICC:n maajohtajaksi

Jaa

Lenita Toivakka on nimitetty Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden johtajaksi sekä Kansanvälisen kauppakamarin (ICC) maajohtajaksi. Toivakka siirtyy tehtävään Global Compact Finlandin pääsihteerin työstä. Toivakka aloittaa työssään 1.9.2021.

”On hienoa päästä tekemään töitä suomalaisten yritysten kanssa viennin vauhdittamiseksi. Suomalaista osaamista ja ratkaisuja tarvitaan kipeästi maailmalla. Keskuskauppakamari on tehnyt erittäin ansiokasta työtä suomalaisten vientiyritysten kanssa ja olen iloinen, että pääsen jatkamaan tätä arvokasta ja Suomelle elintärkeää työtä”, Toivakka sanoo.

Toivakalla on vahva tausta kansainvälisten asioiden osaajana sekä laajat verkostot niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Toivakka on toiminut muun muassa ulkomaankauppaministerinä, kansanedustajana sekä yrittäjänä. Koulutukseltaan Toivakka on kauppatieteiden maisteri.

”On ilo ja kunnia saada Lenita Toivakka Keskuskauppakamarin kansainvälisistä asioista, viennistä ja EU-asioista vastaavaksi johtajaksi sekä johtoryhmän jäseneksi. Lenita tuo entisenä ulkomaankauppaministerinä Keskuskauppakamariin uutta osaamista ja näköalaa yritysten kansainvälistymisen ja viennin edistämiseen”, sanoo Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi.

Keskuskauppakamarin nykyinen kansainvälisten asioiden johtaja ja ICC:n maajohtaja Timo Vuori siirtyy EK:n palvelukseen syyskuun alussa.