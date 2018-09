Lentokalat, siiat, muikut ja lohet festivaaleilla Tornionjoella - perinnekalastajat pohtivat tulevaisuuttaan Torniossa

Tornioon ja Haaparannalle saapuu viikonlopuksi perinteisiä kalastustapoja käyttäviä kalastajia lähes 20 eri maasta, usealta mantereelta. Kansainvälisen Lippo2018 -konferenssin aiheena on huoli kalastusperinteiden elinvoimaisuudesta ja tulevaisuudesta. Konferenssi perjantaina ja sitä seuraava perinnekalastuspäivä Tornionjoen Kukkolankoskella sekä rantanuottausnäytös Vuennonkoskella päättävät samalla kolmevuotisen rajanylittävän Kesäsiika-Sommarsik InterregNord-hankkeen.

Perinteisiä kalastustapoja Tornionjoella ovat lippouksen ohella mm. rantanuottaus, lohipatokalastus ja kullekalastus eli jokinuottaus, joista viimeksi mainittua edelleen harjoitetaan. Esimerkkeinä suomalaisesta elävästä perinnekalastuksesta ovat Puruveden talvinuottaus ja Ilomantsin Koitajoen jokinuottaus, joka on jatkunut todennäköisesti rautakaudelta alkaen. Siianlippous ja Puruveden nuottaus pääsivät elävän kulttuurin luetteloon viime syksynä.

Konferenssiin osallistuvat kalastajadelegaatiot tulevat kylistä, eli tapahtumassa on kyse kalastajien kohtaamisesta rajajoella, jossa siian ja lohen lippopyynti jatkuu katkeamattomana perinteenä Tornionjokivarren kylissä.

Konferenssin osallistujiin kuuluu mm. Taiwanista Sutej Hugu, joka kertoo lentokalojen pyynnistä Tyynellämerellä, Japanin ainu-kansan edustaja, Uuden-Seelannin maorikalastajia, Kanadan Curtis Rattray kertoo Tahltan-kansan lohenkalastuksesta. Grönlantia edustaa villakuoretta lipolla pyytäviä kalastajia. Saamelaiset kertovat Tenon ja Näätämön kalastuksesta. Itä-Siperian nuottaajat Kolyma- ja Lena-joelta tuovat kokemuksia ikiroudan sulamisen vaikutuksista.

Maailman perinnekalastajille yhdistävä kysymys on tulevaisuuden turvaaminen: huoli kalastuskulttuurin katoamisesta ja kiihtyvästä ilmastonmuutoksesta.

Tapahtumassa on esillä myös EU-nimisuojatyö kalatuotteille, esimerkkeinä Kalixin maivanmäti (Kalix löjrom) ja Puruveden muikku. Vesien yhteishallinta on osoittautunut toimivaksi tavaksi ottaa perinnekalastajat mukaan päätöksentekoon. Esimerkiksi Suomen ensimmäinen yhteishallintarakenne Näätämöjoella yhdistää saamelaista tietoa ja tiedettä lohikantojen turvaamiseksi. Näin kalastajien paikallinen ja perinteinen tieto saadaan osaksi kalakantojen hoitoa. Suomi on perinnekalastuksen vahvaa kotiseutua. Maailman vanhin tunnettu nuotta, Antrean löytö vuodelta 1913 on noin 10 000 vuotta vanha, sitä säilytetään

Kansallismuseossa. Kuitenkin monet perinnepyyntitapamme ovat hyvin uhanalaisia.

Osuuskunta Lumimuutos (www.lumi.fi) on perinnekalastuksen tukemiseen erikoistunut voittoa tavoittelematon järjestö Pohjois-Karjalasta. Se ylläpitää myös laajaa kansainvälistä perinnekalastusverkostoa.

Tapahtuman toteuttavat yhteistyössä perinnekalastusyhteisöiden kanssa Tornionlaakson

Kesäsiika-hanke (www.kesasiika.com), Lumimuutos osuuskunta, NEFCO, Pohjoismaiden ministerineuvosto ja Gaia-säätiö.