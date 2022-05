Lentolan Kauppakarnevaali 26.-29.5.2022 yllättää runsaalla ohjelmalla

Katujunalla kiertäen ympäri Lentolaa

Tapahtuma-alueena toimii koko Lentolan yritysalue. Lentolan reitistä muodostuu alle 3 km pituinen lenkki, jonka voi kulkea kävellen, pyöräillen tai leppoisasti katujunalla matkustaen. Katujuna liikennöi ympäri Lentolaa ja kuljettaa tapahtumakävijöitä maksutta tapahtuman pääpäivinä perjantaina klo 10-19 ja lauantaina klo 10-18.

Katujunan kyytiin voi nousta kaikilta katujunan pysäkeiltä reitin varrelta, aluekarttaan voi tutustua www.lentolankauppakarnevaali.com.

Neljä päivää täynnä ohjelmaa ja ostettavaa

Tapahtumassa on runsaasti maksutonta ohjelmaa ympäri Lentolan aluetta, jokaisena neljänä karnevaalipäivänä! Vanhojen ajoneuvojen ystäville on tarjolla Vehoniemen Automuseon, Tampereen Seudun Mobilistit ry:n ja FHRA:n järjestämä Lentola Cruising, joka starttaa ajon klo 13. Autot ajavat noin tunnin ajan Lentolan alueella letkana.

Poppamiehellä vietetään grillikauden avajaisia näytöskeittiöiden ja ruokapisteiden, ohjelman, grillailun, e-sportin, chilikahvilan, suositun Super Garage Salen ja monen muun mukavan ohjelman merkeissä. Tam-Silkillä järjestetään tehdaskierroksia ja suosioon noussut Tilkkutori koko perheen ohjelman, keppariradan ja Visit Kangasalan matkailukohteiden esittelypisteen merkeissä. HRK Konevuokraamolla pääsee nousemaan nosturilla korkeuksiin Lentolan taivaalle ja näkemään Kauppakarnevaalin taivaalta käsin. Pirkan Kirpputorikeskuksella riemuitaan hauskassa karkkisateessa ja nautitaan karnevaalikahvilan herkkuja myös ulkokahvilassa. Lentolan Kierrätyskeskuksessa vietetään Kierrätyspäiviä monipuolisen koko perheen ohjelman ja livemusan merkeissä. Vehoniemen Laattamyymälässä lättyteltassa on tarjolla 300:lle ensimmäiselle lättyjä ja Löytötorilla laattoja pilkkahintaan, paikan päällä voi osallistua 200 € lahjakortin arvontaan.

Kangasalan Sanomien uusissa tiloissa on avoimet ovet ja paljon hauskaa avajaishulinaa lapsille ja perheille onnenpyörästä arvontaan. Pihlajalinnan kettu on paikalla lapsia tapaamassa ja avoimien ovien päivänä pääsee tutustumaan uusittuihin tiloihin kahvittelun lomassa ja testaamaan terveyttään mittauspisteillä. Hyvinvoinnin ja liikunnan ystäville on tarjolla workshopeja ja lajikokeiluja Liikuntakeskus FUN:ssa ja upouudessa Lentolan Padelissa. Kangasalan Rengas-AT RengasCenterillä ja Mekonomen Autohuollossa on tarjolla rengastöiden opastusta, arvontoja, esittelyitä sekä jenkkiautoja ihasteltavana.

LähiTapiolassa voi osallistua Jopon arvontaan ja pyöräyttää onnenpyörää. Tokmannilla pääsee tapaamaan Taikahileen Lohikäärmekoiraa ja Lohikäärmeprinsessaa satumaisissa esityksissä ja osallistumaan arvontoihin ja puutarhakalusteiden ostajia hemmotellaan Viking Linen lahjakorteilla. Prisma täyttyy mukavasta menosta ja huipputarjouksista. Byggmaxilla pääsee tutustumaan trendikkäisiin akustiikkalevyihin ja asiakkaat saavat peräkärryn maksutta lainaan karnevaaliostoksia varten. Autohuolto Tervan Veljeksillä on avoimet ovet ilmapallojen kera, Pancho Villassa herkutellaan karnevaalitarjouksin ja Suoraman Apteekissa on Orionin esittelypäivä. Kangasalan Suutarissa pääsee tutustumaan paikan päällä käsityönä valmistettuihin nahkatuotteisiin. Mobiilipisteellä tutustutaan uutuuksiin ja kestosuosikkeihin puhelinmarkkinoilla. TeeKoo Autotalojen piha toimii Lentola Cruisingin lähtöpaikkana, paikan päälle kannattaa saapua ajoissa ihastelemaan upeita autoja. Mukana karnevaalimenossa ovat myös Plus Katsastus, Subway, Hesburger, ABC, Prisma parturi-kampaamo ja Kangasalan kaupunki-info.

Nälkäisille Kauppakarnevaalissa on tarjolla monenlaista purtavaa. Poppamiehen ruokapisteillä herkutellaan grillikauden teemaan sopivasti, burgerien ystäville karnevaalitarjouksia on Pancho Villassa ja Hesburgerissa. Subwaysta saa karnevaali-subia, Prisman herkkutiskiltä voi napata mukaan vaikkapa piknik-eväät. Pirkan Kirpputorikeskuksen pihassa on viihtyisä karnevaalikahvila ja paikallisen yrityksen neulamuikkuja, Tokmannin edestä pieneen nälkään löytyy legendaarisen Nakkifakiirin kioskista Lihajalosteen tuotteita. Moni yritys myös tarjoilee veloituksetta asiakkailleen mm. makkaraa, maistiaisia, kakku-kahvit, mehua ja keksejä tai lättyjä.

Tarkka ohjelma ja aikataulut löytyvät verkkosivuilta: www.lentolankauppakarnevaali.com

Ostosten lomassa pääsee siis tutustumaan alueen yrityksiin, uutuuksiin ja palveluihin tuote-esittelyissä, nauttimaan musiikista, maistelemaan herkkuja, kysymään asiantuntijoilta neuvoa, sekä poimimaan parhaat vinkit eri alojen näytöksissä ja esityksissä. Tarjoukset voimassa vain Lentolan Kauppakarnevaalin ajan 26.-29.5.2022!

Tee parhaat kaupat - Lentolasta löydät kaiken kesään

Toukokuun lopulla mökkiläiset palaavat mökille ja tekevät hankintaostoksia, kuun vaihteessa vietetään valmistujaisia ja kesäjuhlat kolkuttelevat ovella lahja,- muoti- ja kauneusostoksille kutsuen. Kesälomat, terassi- ja grillikauden hankinnat häämöttävät, sekä puutarha-, sisustus-, ja remontointikauppa käy kuumana. Kauppakarnevaaliin kannattaakin keskittää kaikki kevään ja kesän hankinnat ja ostokset, lyömättömät tarjoukset pitävät huolen hyvin käytetyistä euroista. Lentolasta löydät kaiken!

Tarkka ohjelma, lukuisat huipputarjoukset ja aluekartta löytyvät nettisivuilta, somesta ja viime viikolla jaetusta tapahtuman omasta Kauppakarnevaalilehdestä. Jos lehti jäi saamatta tai unohtui kotiin, voi lehden noutaa tapahtuma-infosta (Prismassa) tapahtumaviikolla. Lehden takakannessa on myös leimapassi, johon leimoja keräämällä voi voittaa upeita yllätyspalkintoja!

Tapahtumassa mukana olevat yritykset:

Autohuolto Tervan Veljekset, Byggmax, Hesburger, HRK Hämeen rakennuskone, Kangasalan rengas-AT, Kangasalan Sanomat, Kangasalan kaupunki-info, Lentolan Padel ja liikunta, Lentolan ABC huoltoasema, Liikuntakeskus FUN, LähiTapiola Pirkanmaa, Mekonomen Autohuolto, Mobiilipiste, Pancho Villa Lentola, Pihlajalinna, Pirkan Kirpputorikeskus, Pirkanmaan Kierrätyskeskus, Plus Katsastus, Poppamies, Prisma, Prisma parturi-kampaamo, Subway Lentola, Suoraman Apteekki, Tam-Silk, Tampereen nahkaputiikki Kangasalan Suutari, TeeKoo Autotalot, Tokmanni ja Vehoniemen Laattamyymälä.





