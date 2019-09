Leo Stranius kestävän tulevaisuuden johtajaksi T-Mediaan - Ilmastonmuutoksen ajatusjohtaja auttamaan yrityksiä liiketoiminnan suunnittelussa

Hallintotieteiden maisteri Leo Stranius on liittynyt T-Media Relations Oy:n osakkaaksi ja aloittaa yrityksen palveluksessa kestävän tulevaisuuden johtajana 1.10.2019. Stranius siirtyy T-Median yrityskokonaisuuteen Kansalaisareenan toiminnanjohtajan paikalta. Aiemmin hän on työskennellyt muun muassa Luonto-Liiton ja Suomen luonnonsuojeluliiton toiminnanjohtajana sekä yritysten neuvonantajana.

Stranius rakentaa T-Mediassa liiketoiminnan tulevaisuuden vastuullisuuspalveluja.

"Yritykset ovat heräämässä vauhdilla siihen, että ilmastokriisi ja muut ympäristötekijät määrittävät liiketoimintaa jo nyt. Mutta tämä on vasta alkua siirryttäessä kohti hiilineutraalia 1,5 asteen yhteiskuntaa”, Stranius sanoo. ”Yritysten toiminnassa on valtava potentiaali ympäristökuormituksen hillitsemiseksi. Haluan osaltani auttaa organisaatioita liikkumaan oikeaan suuntaan. T-Median ymmärrys vastuullisuudesta, maineesta ja liiketoiminnan lainalaisuuksista on erinomainen kotipesä tälle työlle."

Yrityksiltä vaaditaan yhä enemmän. T-Median vuodesta 2013 toteuttamien Luottamus&Maine-tutkimusten yli 200 000 yksittäistä yritysarviota osoittavat, että asiakkaat ja muut sidosryhmät harkitsevat yhä tarkemmin, millaisten yritysten kanssa haluavat olla tekemisissä. Vastuullisiksi koetut yritykset ovat usein markkinoiden voittajia.

"Muuttuvassa maailmassa yritysjohto tarvitsee päätöksenteon tueksi todellisia asiantuntijoita", sanoo T-Media Relations Oy:n toimitusjohtaja ja osakas Jirimiko Oranen. "Leon kanssa pystymme yhä vahvemmin auttamaan asiakkaitamme tulevaisuuskestävän liiketoiminnan suunnittelussa."

Aiemmin, elokuussa 2018 T-Media Relations Oy:n osakkaaksi ja vastuullisuuspalvelujen johtajaksi liittyi Sari Kuvaja. Liiketoimintakeskeinen, datahavaintoihin pohjaava vastuullisuuden kehittäminen on otettu myönteisesti vastaan T-Median asiakasyritysten johtoryhmissä.

"Nimitykset eivät jää tähän", sanoo Oranen. "Olemme kokoamassa liiketoimintalähtöisen vastuullisuuden unelmajoukkuetta. Tehtävämme on auttaa asiakkaitamme menestymään tulemalla yhä paremmin toimeen ympäristönsä ja sidosryhmiensä kanssa."