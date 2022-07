Levämäärän lisääntyminen Kallavedellä voi liittyä ravintoverkon koostumuksessa tapahtuneisiin muutoksiin

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 30.6.2022 30.6.2022 10:53:14 EEST | Tiedote

Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 82,32. Nyt taso on 2 cm yli ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon. Kallavesi on laskenut kevään tulvahuipusta 30 cm. Kallaveden lisäjuoksutus on lopetettu 17.6. sen jälkeen pinta nousi pari senttiä, mutta on sitten kääntynyt laskevaksi. Iisalmen reitillä vesistöjen pinnat ovat säännöstelylupien mukaisissa korkeuksissa, mutta varsinkin Kiuruveden juoksutusta on jouduttu vaihtelemaan aika isosti. Nilsiän reitin alaosassa Syväri ja Vuotjärvi ovat hieman ajankohdan kesimääräistä tasoa korkeammalla, mutta pinnat tyypillisesti laskevina. Juojärvi on pari senttiä ajankohdan keskimääräistä matalammalla. Varkauden alapuolella Haukiveden pinta on 16 cm yli ajankohdan keskimääräisen tason, kun verrataan 30 viimeisen vuoden tilastoihin. Lukema on nyt N2000+ 76,57. Haukiveden pinta on noussut kevään alimmasta tasosta 52 cm. Näyttää siltä, että pinnannousu on saavuttanut tämänkertaisen huippunsa. Säännöstelemättömällä Rautalammin reitillä pinnat ovat