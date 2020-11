Lihashuoltovasara on tämän joulun hulavanne – korona kaksinkertaisti kuntoiluvälineiden myynnin

Koronavuosi on innostanut suomalaiset kuntoilemaan ja pitämään itsestään huolta, ja hyvinvointitrendi näkyy vahvasti myös tänä jouluna pukinkonttiin käärittävissä lahjoissa. Joulun hiteiksi ennustetaan esimerkiksi lihashuoltovasaroita ja airfryereita. Toinen vahvasti joulukaupassa näkyvä trendi on kotoilu.

Suomessa on meneillään varsinainen hyvinvointibuumi, toteaa käyttötavarakaupan myyntijohtaja Päivi Hole S-ryhmän marketkaupasta. Erilaisten kuntoiluvälineiden, kuten käsipainojen ja hulavanteiden, kysyntä on ollut kovaa koronakeväästä lähtien – maalis- ja lokakuun välisenä aikana niiden myynti on kaksinkertaistunutviime vuoteen verrattuna.

Lisääntyneen kuntoilun myötä myös kehonhuolto on tärkeässä roolissa, ja joulukaupan suosikkituotteen ennustetaankin olevan tänä vuonna lihashuoltovasara, jonka värähtelyn avulla voi hieroa urheilusta kipeytyneitä lihaksia. Lihashuoltovasaroita oli myyty marraskuun puoleen väliin mennessä jo yli 12 000 kappaletta, ja myynnin uskotaan tuplaantuvan joulukaupan kiihtyessä. Myös muut kehonhuoltoon käytettävät apuvälineet kiinnostavat nyt Prisman asiakkaita: esimerkiksi kestosuosikin asemaan nousseita foam rollereita eli hierontarullia kääritään moneen joulupakettiin tänäkin vuonna.

Kasvanut kiinnostus hyvinvointia kohtaan näkyy myös siinä, että urheilu- ja älykelloja kääritään moneen joulupakettiin. Niiden myynti on kasvanut jo vuosia, mutta tänä vuonna kysynnän kehitys on ollut poikkeuksellisen kovaa: äly- ja urheilukellojen myynti on kasvanut yli 50 prosenttia maaliskuun ja lokakuun välisenä aikana. Myös muu elektroniikka käy hyvin kaupaksi joulun alla.

”Musiikin ystävälle – tai esimerkiksi etätyötä tekevälle – nappivalinta joululahjaksi ovat täysin langattomat bluetooth-nappikuulokkeet. Yhdeksi tämän joulun hittilahjaksi ennustetaan myös JBL:n PartyboxGo -kaiutinta”, Hole sanoo.

Tänä jouluna kotoillaan ja kokkaillaan

Kuluneen vuoden aikana on vietetty poikkeuksellisen paljon aikaa kotona, ja kodin varusteluun on haluttu myös panostaa. Esimerkiksi ruoanvalmistukseen liittyvien pienten keittiökoneiden ja -laitteiden myynti on kasvanut 25 % maaliskuun ja lokakuun välisenä aikana, ja ne tulevat olemaan erittäin kysyttyjä myös joulukaupassa.

”Kotona kasvanut ruoanlaiton lisääntyminen näkyy ruoanvalmistustuotteiden myynneissä. Monesta lahjapaketista saattaa tänä jouluna löytyä ihan pannuja ja patojakin, joiden myynti on myös ollut 25 % kasvussa maalis-lokakuussa. Astioiden ja kattauksen puolella uskomme erityisesti Mittava-sarjan joulunpunaisen kausivärin olevan hitti”, Hole toteaa.

Hyvinvointi- ja terveellisyystrendi näkyy kuntoiluvälineiden lisäksi myös ruoanlaittovälineissä. Kotikokkailun saralla tämän joulun ehdoton hitti tulevat olemaan airfryerit eli ilmafriteerauslaitteet, joilla ruoka kypsyy ilman rasvaa.

Kotoilutrendiin liittyy myös pelaamisen suosion kasvu. Monen joululahjatoivelistaan on varmasti kirjattu pelitarvikkeita, kuten pelikuulokkeita, -näppäimistöjä, -hiiriä, -näyttöjä ja pelitietokoneitakin. Myös perinteisten pala- ja lautapelien kysyntä on kasvussa jo kolmatta vuotta, ja tämän vuoden maalis-lokakuussa niiden myynti on kehittynyt yli 40 %. Suosittuja joululahjoja ovat niin perinteiset suosikkipelit, kuten Monopoly ja Afrikan tähti, kuin tämän syksyn uutuudetkin. Myös legojen suosio on lähtenyt taas kasvuun.

Entistä useampi tilaa joululahjat verkkokaupasta

Koronavuosi on näkynyt Prismassa myös verkkokaupan kasvuna. Joulukauppa käynnistyi verkossa toden teolla marraskuun asiakasomistajapäivien aikana, jolloin Prisma.fi:ssä rikottiin myyntiennätyksiä.

”Jouluostosten tekoon on kuitenkin vielä hyvin aikaa myös verkossa. Verkkokaupassa joululahjatilaukset tulee tehdä viimeistään 18.12., jotta ne ehtivät ajoissa pukinkonttiin”, Hole vinkkaa.

Samalla hän muistuttaa, että monessa perheessä joulunodotukseen liittyy myös rahatilanteen aiheuttamaa stressiä: rahojen riittäminen joululahjoihin ei ole kaikille itsestäänselvyys etenkään tänä vuonna. Prisman verkkokaupassa voikin nyt tehdä hyvää ja lahjoittaa jouluiloa vähävaraisille lapsille eri puolilla Suomea Hope ry:n kautta.

Marraskuun puolivälissä alkaneen kampanjan aikana on jo lahjoitettu yli 600 joululahjaa, ja lahjoituksia ehtii tehdä Prisman verkkokaupassa vielä 13.12. saakka. Lahjoitetut tuotteet toimitetaan asiakkaan valitsemaan Hope ry:n toimipisteeseen, jossa vapaaehtoiset paketoivat lahjat ja toimittavat ne paikallisille, vähävaraisille lapsille ja nuorille.

Pukinkontin kestosuosikkeja ovat muun muassa nämä:

Pehmeät paketit, esim. pyjamat, aamutakit, merinovillaiset alusasut, pussilakanat talvisissa kuoseissa, fleece-huovat, Reino- ja Aino-tossut

Astiat ja sisustustuotteet, esim. Iittalan Teema-lautaset, patalaput ja -kintaat jouluisissa väreissä, paistolämpömittari, löylytuoksut

Talviurheiluvälineet, esim. rattikelkat, lasten sukset ja monot, lumiliukurit

Lasten pehmolelut (tänä vuonna erityisesti pehmolaiskiainen)

Kirjat, esim. Mitä Missä Milloin ja Guinness World Records sekä kotimaisten suosikkikirjailijoiden uusimmat teokset.