Lihavuusleikkauspolusta hyötyä potilaalle ja merkittäviä säästöjä yhteiskunnalle

Puistosairaalan peruskorjauksen toteutusvaihe alkaa 18.12.2019 10:38:15 EET | Tiedote

Helsingin Meilahdessa sijaitsevan Puistosairaalan eli entisen Lastenklinikan peruskorjaus on edennyt toteutusvaiheeseen. Tähän mennessä sairaalassa on tehty purkutöitä. ” Tavoitteena on saada HUSin henkilökunnalle ja potilaille modernit, toimivat ja terveet tilat. Kehitysvaiheen jälkeen olemme nyt valmiit siirtymään toteutukseen”, sanoo projektipäällikkö Lari Warva HUS Kiinteistöt Oy:stä. Puistosairaalan peruskorjaus toteutetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa peruskorjataan noin puolet rakennuksesta. Tässä yhteydessä korjataan vanha, vuosina 1946 ja 1986 valmistunut osa sekä tehdään tilamuutoksia vuonna 2010 valmistuneeseen laajennusosaan. Ensimmäisen peruskorjausvaiheen on tarkoitus valmistua vuonna 2021. Toinen vaihe määritellään myöhemmin. Puistosairaalan peruskorjauksen jälkeen sairaalassa on aikuispotilaille tarkoitettuja leikkaussaleja sekä tiloja polikliinisille ja päiväkirurgisille toiminnoille. Kahteen kerrokseen tulee yhteensä 50 sairaansijaa. Puistosairaalaan mu