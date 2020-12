Liiga palaa antenni-tv-kanaville

Pitkän tauon jälkeen antenni-tv-verkon katsojilla on mahdollisuus seurata Suomen korkeinta jääkiekon sarjatasoa AntenniTV:stä, kun Telia Liigapassi -kanavapaketin lähetykset palaavat antenniverkkoon HD-laatuisina. 16.12.2020 alkaen kaikkien Liiga-joukkueiden kaikki pelit näkyvät AntenniTV:stä. Jääkiekkohuuma starttaa 16.12.2020 klo 17.00 Pelicans–TPS-ottelulla.

Liiga 1 HD -kanava näkyy antenniverkon kanavapaikalla 59 ja kaikki Telia Liigapassiin sisältyvät kanavat (Liiga TV, Liiga 1-7) näkyvät Hybridi Beta -kanavina kanavapaikoilla 89 ja 92-98. Antenniverkossa näkyvät Telia Liigapassi -kanavat ovat osa C Moren paketoimaa C More Total+ ja AntenniTV –yhteistilausta.

”Asiakaslähtöisyys on meillä kaiken tekemisen ytimessä. Liigan paluuta on toivottu antennikanaville ja mutkaton yhteistyömme Digitan kanssa mahdollisti tähän toiveeseen reagoimisen nopeasti”, iloitsee MTV:n jakelusta vastaava johtaja Emmi Vainionpää.

”Olemme erittäin iloisia, että Liiga-ottelut palaavat antenniverkkoon ja pystymme tarjoamaan katsojalle vaihtoehdon seurata otteluita suoraan isolta ruudulta. Antenniverkon maksu-tv-kanavatarjonta palvelee nyt entistä paremmin urheilun ystäviä. Koko Telia Liigapassi -kanavapaketin tarjoaminen Hybridi Beta -kanavina on jälleen loistava esimerkki HybridiTV-palveluiden ketteryydestä ja monipuolisuudesta”, kertoo Digitan maksu-tv-liiketoiminnasta vastaava johtaja Ossi Ilveskoski.

C More Total+ ja AntenniTV -yhteistilaus sisältää maksu-tv-kortilla näkyvien Liiga-kanavien lisäksi kaikki C Moren mielenkiintoisimmat ja suosituimmat sisällöt: suosituimmat urheilulajit, ulkomaiset uutuuselokuvat, tv-sarjat ja kotimaiset C More -alkuperäistuotannot. C More Total+ ja AntenniTV -yhteistilaus on tilattavissa osoitteessa cmore.fi/antenni.

Näin Telia Liigapassi -kanavat näkyvät antenni-tv-katsojille

Antenni-tv-verkon kanavapaikalla 59 näkyvän Liiga 1 HD -kanavan peittoalue on 90 prosenttia.

Hybridi Beta -kanavia välitetään antenni-tv-verkon E-kanavanipussa 98 prosentin peittoalueella. Saadakseen Hybridi Beta -kanavat näkyviin katsojalla tulee olla Hybridi Beta -kanavia tukeva laite, joka on kytkettynä nettiin. Hybridi Beta -kanavia tukevat laitteet voi tarkastaa Digitan verkkosivuilta.

Median yhteydenotot:

MTV Oy, Director, Head of Distribution, Emmi Vainionpää, p. 050 408 4843, emmi.vainionpaa(a)mtv.fi

Digita Oy, johtaja, Pay-tv, Ossi Ilveskoski, p. 040 540 5776, ossi.ilveskoski(a)digita.fi

MTV Oy on Suomen johtava kaupallinen tv-yhtiö ja kotimaisten suoratoistopalveluiden edelläkävijä: ilmiöiden, puheenaiheiden ja sisältöjen koti, jonka mediaperheeseen kuuluvat maksuttomat tv-kanavat MTV3, Sub ja AVA, verkossa maksutta katsottavaksi ohjelmat tarjoava mtv-palvelu, ajankohtaiset uutiset monikanavaisesti välittävä MTV Uutiset, kotimaisen draaman, urheilun, kansainvälisten sarjojen ja elokuvien maksullinen C More -suoratoistopalvelu ja C Moren maksu-tv-kanavat. MTV järjestää myös vuosittain Suomen suurimman yhteiskunnallisen keskustelutapahtuman SuomiAreenan yhteistyössä Porin kaupungin kanssa. MTV on osa Telia Companya – yhtä Pohjoismaiden suurinta tv-yhtiötä, joka näyttää tietä koko mediatoimialan kehitykselle.

Digita on digitaalisen infrastruktuurin ja palveluiden tarjoaja sekä maan suurin riippumaton tietoliikennemastojen omistaja. Yhtiö omistaa ja operoi Suomen johtavaa valtakunnallista maanpäällistä televisio- ja radioverkkoa, toimii antenniverkon maksu-tv-operaattorina, sekä kehittää tulevaisuuden broadcasting-palveluja. Digitan tietoliikennepalveluita ovat privaattiverkot, sisäpeittoratkaisut, tietoliikenteen kattopaikkojen hallintapalvelut sekä esineiden internet (IoT) ja konesalipalvelut. Palveluita tarjotaan mediayhtiöille, kuluttajille, matkapuhelinoperaattoreille, teollisuudelle, infrastruktuuriyhtiöille sekä kiinteistöjen omistajille. Digitassa työskentelee valtakunnallisesti 180 alan osaajaa.