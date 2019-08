Liikennevalo-ohjaus uusitaan Ratapihantien ja Asemapäällikönkadun risteyksessä 30.8. alkaen

Pasilansillan itäpuolella, Ratapihantien ja Asemapäällikönkadun risteyksessä uusitaan liikennevalo-ohjaus, työ haittaa liikennettä erityisesti 30.8.–5.9. Tuona aikana liikennevalo-ohjaus on pois päältä, liikenteenohjaajat ovat paikalla arkisin kello 6.00–18.00. Autoilijoiden on syytä varautua muutoksiin ja ruuhkiin, sillä ajokaistoja on suljettu väliaikaisesti.

Ratapihatien ja Asemapäällikönkadun risteyksen katutyöt liittyvät Pasilansillan joukkoliikenneterminaalin rakentamiseen. Työt haittaavat liikennettä aina lokakuulle, jolloin risteysalueen työt valmistuvat ja joukkoliikenneterminaali avautuu. Pasilansillan ja Keski-Pasilan liikenne sujuvoituu huomattavasti lokakuussa. Tuolloin uudet katuyhteydet eli Teollisuuskadun tunneli Veturitielle, Veturitie Triplan kohdalla sekä Firdonkatu otetaan käyttöön.

