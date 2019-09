Liikenteen polttoaineverotuksen kiristysehdotus vesittäisi hallituksen päästövähennys- ja työllisyystavoitteita

Ohjelmistojen hankinnassa hyvä pohjatyö on kaiken a ja o - käy sopimukset huolella läpi 26.9.2019 09:02:29 EEST | Tiedote

Ohjelmistojen tilaamisessa on tärkeää panostaa tarvemäärittelyyn ja tarkistaa sopimusten sisältö huolellisesti. Tällä hetkellä ostetaan paljon valmisohjelmistoja ja erityisesti palveluina ostettavia ratkaisuja (Software as a Service). Keskuskauppakamarin ohjelmistoihin erikoistunut HTT-tavarantarkastaja Jani Antikainen kertoo, mitä ohjelmistojen tilaamisessa on hyvä ottaa huomioon.