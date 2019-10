Liiketoimintaa tehostavia ohjelmistoja kehittävä Tehden Oy on yksi vuoden 2019 kasvajista

Pilvipohjaista kassa- ja toiminnanohjausjärjestelmää (SaaS ERP) kaupan, liikunnan ja palvelujen aloille kehittävä turkulainen Tehden Oy on saanut Kauppalehden Kasvaja-sertifikaatin kasvettuaan merkittävästi useamman vuoden ajan. Yrityksen liikevaihto on kasvanut viimeisen kolmen vuoden aikana keskimäärin 24 % vuosittain, mikä on yli kymmenen prosenttiyksikköä enemmän kuin ohjelmistoalalla keskimäärin.

Vuonna 2013 lanseerattua Tehden-pilvipalvelua käyttää tällä hetkellä jo yli 700 kotimaista asiakasta kassatoimintoihin, varastonhallintaan, osto- ja myyntitilauksiin, laskutukseen ja muihin yrityksen ydintoimintoihin. Tehden Oy:n suurin asiakas on Broman Group -konserni, johon kuuluva AD Varaosamaailma -ketju käyttää liiketoiminnassaan Tehdenin järjestelmää. "Tehdenin voimakas kasvu kolmen vuoden aikana perustuu asiakasmäärän ja asiakaskoon kasvuun sekä uusiin myytäviin tuotteisiin. Viime vuosina on julkaistu useita järjestelmäintegraatioita, jotka automatisoivat tiedonkulkua esimerkiksi Tehdenin kassajärjestelmän ja varastonhallinnan sekä eri verkkokauppa-alustojen välillä. Myös sähköiset integraatiot Tehdenin ja Netvisor- sekä Procountor-taloushallintojärjestelmien välillä ovat avanneet uusia mahdollisuuksia", Tehdenin toimitusjohtaja Heli Nykänen kertoo. Tehden työllistää parhaillaan noin 30 ohjelmistokehityksen, myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelun ammattilaista Turussa. Ohjelmistot suunnitellaan ja valmistetaan alusta loppuun saakka Suomessa. Toimitusjohtaja Nykänen antaa tunnustusta osaavalle ja ammattitaitoiselle henkilöstölle: "Tärkein kasvun mahdollistaja ovat loistavat tehdeniläiset, jotka yhdessä luovat sen mitä Tehden on. Toimitilassamme Turun Pitkämäessä työskentelevä tehdeniläisten porukka vie Tehdenin toimintaa eteenpäin, ja suuri kiitos kasvusta kuuluu heille." Uusia ratkaisuja kehitetään jatkuvasti läheisessä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Viime ja tänä vuonna Tehden on panostanut erityisesti liiketoiminnan työkalujen ja prosessien kehittämiseen asiakkaiden toiveiden mukaisesti. "Olen kiitollinen asiakkaidemme luottamuksesta. Monien asiakkaidemme kanssa olemme saaneet tehdä yhteistyötä jo vuosia. Asiakkainamme on Broman Group-konsernin lisäksi mm. Laatukoru-ketju, Leipomo Rosten, Leluliike Casagrande ja Vocatum-kuntosaliketju. Tehdeniä käyttävät myös monet crossfit-salit sekä palveluyritykset, kuten ajoneuvoja myyvät ja huoltavat liikkeet", Nykänen sanoo. Lisää odotettuja uutuuksia on tiedossa tämän syksyn aikana. "Tänä syksynä julkaisemme uusina tuotteina integraation Verifonen maksupäätteisiin ja inventointikäsipäätteet. Esittelemme uutuuksia marraskuussa Retail Experience Live -tapahtumassa Helsingin Messukeskuksessa", Nykänen jatkaa. Tehden Oy:n tulevaisuus näyttää tällä hetkellä valoisalta. Yritys jatkaa vahvaa kasvua ja tehdeniläisten joukkoon palkataan tänäkin syksynä useita uusia tekijöitä.

