Liikunta sai ikääntyneet lähtemään kotoa koronan ensiaallon aikana

Keväällä 2020 koronapandemian iskettyä Suomeen kodin ulkopuoliset aktiviteetit vähenivät selvästi rajoituksien vuoksi. Rajoitusten aikana liikunta oli iäkkäiden ihmisten yleisin syy lähteä kotoa, osoittaa tuore Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan tutkimus.

- Koronakevään aikana pelättiin, että valtion rajoitukset ja kehotukset vältellä kontakteja vähentäisivät liikuntaa ja siten verottaisivat ikääntyneiden toimintakykyä. Näin ei tutkimustulosten mukaan kuitenkaan käynyt, yliopistotutkija Erja Portegijs liikuntatieteellisestä tiedekunnasta kertoo.

Liikunnan harrastaminen ja ulkona liikkuminen esimerkiksi luonnossa olivat mahdollisia läpi kevään ja myöhemmin keväällä siihen jopa kannustettiin.

- Tässä tutkimuksessa todettiin, että liikunta oli niitä harvinaisia syitä lähteä ulos koronakevään aikana. Muuten tutkittavat kävivät ulkona lähinnä ruokaostoksilla, Portegijs lisää.

Tarvitaan kuitenkin lisää tutkimusta selvittämään pidempiaikaisia vaikutuksia ikääntyneiden liikkumiseen ja toimintakyvyn säilymiseen. Aiemmista tutkimuksista tiedetään, että kaikki kodin ulkopuolinen liikkuminen lisää ikääntyneiden fyysistä aktiivisuutta ja korona-aikana syitä lähteä kotoa oli huomattavasti vähemmän.

- Vaikka tutkimustulokset perustuvat vain 44 tutkittavan tietoihin, tutkimus on ainutlaatuinen. Emme aiemmin tienneet, missä ikääntyneet liikkuvat ja mistä syystä juuri siellä. Paikkoja voidaan selvittää karttakyselyn avulla. Tämä tutkimus on ensimmäisiä, jossa tätä asia tutkittiin iäkkäillä ihmisillä, Portegijs toteaa.

Vuosina 2017 ja 2018 kerättiin osana laajempaa AGNES-tutkimusta karttakyselyn avulla tietoa missä 75-, 80-, ja 85-vuotiaat jyväskyläläiset liikkuivat useamman kerran kuukaudessa. Vuoden 2020 touko- ja kesäkuun aikana tutkittavia pyydettiin täyttämään netissä toimiva karttakysely laajemman postikyselyn yhteydessä. Tähän toiseen vaiheeseen osallistui tutkittavista vain pieni osa, jolla oli riittävät digitaidot kyselyn itsenäiseen täyttämiseen. Osallistujat olivat hieman parempikuntoisia kuin muut tutkittavat.

- Ikääntyneiden digitaitojen parantuessa tällaisten tutkimusmenetelmien merkitys korostuu entisestään, Portegijs muistuttaa.

Alkuperäisjulkaisun tiedot:

Portegijs E, Keskinen KE, Tuomola EM, Hinrichs T, Saajanaho M, Rantanen T. Older adults’ activity destinations before and during COVID-19 restrictions: from a variety of activities to mostly physical exercise close to home. Health and Place 2021;68:102533. https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2021.102533.