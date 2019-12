Liikuntalahjakortti joululahjaksi – aineettomat lahjat ilahduttavat myös jouluna

Moni on saanut lahjaksi turhaa tavaraa, kuten erikoisen koriste-esineen, vääränmallisen vaatekappaleen tai turhan helyn, joka on päätynyt roskikseen. HSY:n tarjoamat inspiroivat elämyslahjavinkit löytyvät sivustolta annajotainmuuta.fi. Jouluna on hyvä muistaa myös jätteiden lajittelu.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY on koonnut elämyslahjavinkkejä annajotainmuuta.fi-sivustolle. Sieltä löytyy kymmeniä lahjaideoita, jotka sisältävät tavaran sijaan elämyksiä ja yhteistä aikaa. Tavaraa paremmat lahjaideat lievittävät viime hetken ostospaniikkia, kun ei tarvitse lähteä etsimään lahjaa ruuhkaisiin kauppoihin. Lahjaksi voi antaa esimerkiksi extreme-elämyksen, opastusta digilaitteen käyttöön, hemmotteluhoidon tai liikuntalahjakortin. - Antamalla lahjaksi palveluja, elämyksiä, aikaa ja hyvää mieltä voi helposti tehdä osansa kiertotalouden edistämiseksi. Samalla jätteen määrä vähenee, kun ei tule tehtyä hutiostoja, eivätkä lahjat päädy heti joulun jälkeen roskikseen, vinkkaa HSY:n ympäristöasiantuntija Elina Mattero-Meronen. Näin lajittelet jätteet jouluna: Joulupallot, kimallenauhat ja lahjapaperit sekajäteastiaan, tuikkukynttilöiden kuoret metallinkeräykseen Jätteiden lajittelu on tärkeää myös jouluna. Alumiinivuoat, tuikkukynttilöiden kuoret sekä muut alumiiniroskat kuuluvat metallinkeräykseen. Lahjapaperit tulee laittaa sekajätteeseen, jolloin niistä tuotetaan jätevoimalassa kaukolämpöä ja sähköä. Myös risat joulukoristeet, kuten joulupallot ja kimallenauhat sekä kynttilälyhty kuuluvat sekajäteastiaan. Jätteen määrää voi vähentää suosimalla pitkäikäisiä koristeita, kestoastioita ja pakkaamattomia kynttilöitä. - Moni ihmettelee, miksi lahjapaperit eivät kelpaa paperin- tai kartonginkeräykseen. Lahjapaperit tulee laittaa sekajäteastiaan, koska ne ovat pinnoitettuja ja sisältävät paljon painovärejä, tarroja ja teippejä. Uudelleenkäytettävät lahjapussit ovat hyvä keino vähentää lahjapaperijätteen määrää, ohjeistaa HSY:n ympäristöasiantuntija Minna Partti. Rikkoutuneet led-kynttilät ja valosarjat tulee viedä sähkölaitekeräykseen, ei sekajätteeseen. - Konvehtirasioiden suklaista nautitaan lähes jokaisessa kodissa jouluna. Rasian pahvinen kuori tulee laittaa kartonginkeräykseen. Rasian muovinen kääre ja suklaiden muovialusta kuuluvat muovipakkauksiin, Partti jatkaa. Jos uutena vuotena on käytössä vielä aikaisemmin ostettuja tinoja, on hyvä muistaa, että ne ovat vaarallista jätettä, sillä ne sisältävät runsaasti lyijyä. Käytetyt tinat tulee viedä maksutta HSY:n vaarallisten jätteiden konttiin tai Sortti-asemalle. Vinkkejä joulun jätteiden lajitteluun löytyy HSY:n verkkosivuilta www.hsy.fi/joulu. Ohjeita jätteiden lajittelusta löytyy myös osoitteesta www.hsy.fi/jateopas. Vältä ruokahävikkiä - osta ruokaa kohtuudella Jouluna syntyvän ruokajätteen määrää voi helposti vähentää ostamalla jouluruokia kohtuudella. - Jos joulun ruokia jää yli, ne voi tuunata uusiksi aterioiksi. Ruokajäte ja kinkunrasva eivät kuulu wc-pyttyyn. Ruokajätteen paikka on biojäteastiassa, jolloin siitä saadaan biokaasua ja kompostia Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksessa. Myös hyytyneen rasvan voi laittaa biojätteeseen. Nestemäisen rasvan voi laittaa tiiviissä pakkauksessa sekajätteeseen, kertoo Partti. Jouluna syntyy paljon pakkausjätettä, joten kierrätyspisteiden ja kiinteistöjen jäteastioita on hyvä täyttää maltilla. Lahjapaperit ja -pakkaukset voivat odottaa hetken vaikka varastossa, jos jäteastiat ovat täynnä. Pakkauslaatikot kannattaa tilan säästämiseksi litistää ennen keräysastiaan laittamista. Lisätietoja: Joulun jätteiden lajittelu: ympäristöasiantuntija Minna Partti, puh. 040 593 6348, minna.partti@hsy.fi Elämyslahjat ja Anna jotain muuta -sivusto: ympäristöasiantuntija Elina Mattero-Meronen, puh. 050 381 5445, elina.mattero-meronen@hsy.fi

