Liikuntatieteellinen tiedekunta jälleen maailman kymmenen parhaan joukossa

”Sijoituksemme on erittäin hyvä ja se kertoo pitkäjänteisetä, laadukkaasta ja vaikuttavasta tutkimustoiminnastamme. Tavoitteenamme on olla viiden parhaan joukossa vuonna 2030. Suunta on siis oikea", sanoo liikuntatieteellisen tiedekunnan dekaani Sarianna Sipilä.

Liikuntatieteellisen tiedekunnan sijoitus listalla on ollut jatkuvasti nousujohteinen. ShanghaiRanking julkaisi liikuntatieteiden alan yksiköiden listauksen ensimmäisen kerran vuonna 2016, jolloin tiedekunnan sijoitus oli 40. Vuonna 2017 tiedekunta oli listan sijalla 36, vuonna 2018 29. Vuonna 2019 listaa ei julkistettu, mutta vuonna 2020 tiedekunta ylsi jo jaetulle yhdeksännelle sijalle.

Kolmensadan parhaan yliopiston järjestys perustuu tieteellisten julkaisujen ja viittausten määrään sekä artikkeleihin laadukkaimmissa ja kansainvälisissä julkaisuissa. Julkaisutiedot on kerätty Web of Science -tietokannasta viiden vuoden ajalta. Tämän vuoden top 300 -listalla on 287 yliopistoa, joilla on liikuntatieteiden alan yksikkö, sekä 13 yliopistoa, jotka keskittyvät kokonaan liikuntatieteisiin.

ShanghaiRankingin koko listaus löytyy heidän verkkosivuiltaan.

Lisätietoja

Sarianna Sipilä

Professori, dekaani

Liikuntatieteellinen tiedekunta

sarianna.sipila@jyu.fi

+358408053593