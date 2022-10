LIIKUTTAAKO OMAISHOITO?

Kimi Uosukainen SDP:n kunta- ja alueasioista vastaavaksi järjestösihteeriksi 30.9.2022 16:16:45 EEST | Tiedote

SDP:n kunta- ja alueasioista vastaavaksi järjestösihteeriksi on valittu 1.10.2022 alkaen 26-vuotias politiikan tutkimuksen opiskelija Kimi Uosukainen. Työssään Uosukainen ohjaa ja neuvoo puolueen kunta- ja aluevaltuustoryhmiä sekä kehittää puolueen järjestötyötä. Hän vastaa myös valtakunnallisten kunta-alan järjestöjen, kuten Kuntaliiton ja Kevan, sd-ryhmien toiminnasta. Uosukainen on työskennellyt aiemmin muun muassa valtakunnallisen nuorisojärjestö Nuva ry:n puheenjohtajana sekä järjestösihteerinä Uudenmaan Demarinuorissa. Uosukainen toimii useissa kunnallisissa luottamustehtävissä Lahdessa. Hänellä on myös lukuisia paikallisia, alueellisia, valtakunnallisia ja kansainvälisiä luottamustehtäviä järjestökentällä. - Kimi on nostanut Lahdessa vaali- ja puoluetyön 2020-luvulle ja onnistunut saamaan vielä kaikki pysymään muutoksessa mukana. Hänellä on todella hyvä ymmärrys Suomen päätöksenteosta kaikilla asteilla. Tämän lisäksi hänellä on verkostot valmiina niin paikallis- kuin valtionhall