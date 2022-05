Liittokokous 2022: Työnantaja, tarvitsetko monitaiturin? Palkkaa yksinhuoltaja!

Yksinhuoltajien vaalipaneeli: Järjestöjen asema taattava jo hyvinvointialueen strategiassa 19.1.2022 18:18:33 EET | Tiedote

Jotta järjestöjen palvelut huomioidaan palvelupaletissa, niiden on oltava mukana hyvinvointialueiden tulevissa strategioissa. Panelistit lupasivat tuleville hyvinvointialueille lähipalvelut ja perheiden palvelujen parantamista. Varhaiskasvatuksen vuorohoitoa on lisättävä. Lastensuojelun sijoitusten sijaan perheet saavat oikea-aikaisesti apua kotiin ja lapsille kuntoutusta. Lasten neurologisesta ja psykiatrisesta kuntoutuksesta on jo vuosia ollut pulaa. Sijoitus tapahtuu, kun ne viivästyvät ja vanhempi uupuu. Laitospaikka maksaa 150 000 euroa vuodessa veronmaksajille. Koulujen kuraattoreiden työpisteet pitää säilyttää kouluilla lähellä lapsia, vaikka hallinto siirtyykin alueille. Neuvolapalveluja on tarjottava myös viikonloppuisin ja iltaisin sekä etänä. Kts. vaalipaneelitallenne videona ja kirjoitettuna: https://www.yvpl.fi/yksinhuoltajien-aluevaalipaneeli-22-12-fb-live-pienperheyhdistys