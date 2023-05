Likalantien rakennetta vahvistetaan Oulaisissa, tie suljetaan töiden ajaksi

Matalasuhdanne kahlitsee Pohjois-Pohjanmaan elinkeinoja ja työllisyyttä - muutosta parempaan odotetaan ensi keväälle 25.5.2023 09:31:09 EEST | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan aluetalous on kärsinyt kustannusnoususta ja heikentyneestä kysynnästä kuluvan talven aikana. Moni työnantaja on sopeutunut tilanteeseen vähentämällä työvoimaansa. Dramaattista muutosta heikompaan ei ole kuitenkaan toteutunut ja useilla toimialoilla tilanne on vakaa. Maakunnan eri seuduilla talouden ja työllisyyden odotetaan piristyvän ensi vuoden puolella. Nämä huomiot ilmenevät tuoreesta Alueelliset kehitysnäkymät -raportista, johon Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on koostanut maakuntaamme kuvaavan osuuden.