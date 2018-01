Liken musiikkikevät kuljettaa Nightwishin kulisseihin ja Stonen syntyvaiheisiin

Liken musiikkikevään kuusi tietokirjaa tihkuvat takahuoneiden tiivistä tunnelmaa ja kuljettavat lukijan aivan tunnetuimpien tähtien iholle. Nightwish-nuottikirja puolestaan inspiroi kokeilemaan omia taitoja.

Nightwish: Endless Forms Most Beautiful

Nuottikirja sisältää Nightwishin edellisen studioalbumin, vuoden 2015 Endless Forms Most Beautifulin nuotinnokset kitaratabulatuureilla höystettynä. Kirja sisältää bändin johtajan Tuomas Holopaisen esipuheen sekä ennen julkaisemattomia mustavalkokuvia studiosta ja keikoilta. Ilmestynyt 2.11.2017

Ari Väntänen: Stone

Stonea on kiittäminen siitä, että Suomi tunnetaan metallimaana ja että metallista on tullut maamme tärkein musiikkivientituote. Stone-kirja kertoo suomalaisen metallin pioneerin värikkään ja vaiherikkaan tarinan ja paljon muuta: se on historiikki metallikulttuurin synnystä, kasvukivuista ja varhaisvuosista. Ääneen pääsevät Stonen jäsenet, heidän aikalaisensa sekä suomalaisen metallin myöhempien aikojen maailmantähdet.

Ilmestynyt kirjakauppoihin 2.1.2018

Samuli Arkko: Totuus palaa – Jouni Mömmön maailma

Epäonnistuneen itsemurhayrityksen jälkeen hoitovirheeseen kuollut Jouni Mömmö (1955–1991) nousi kuolemansa jälkeen rockin myyttiseksi kulttihahmoksi. Yli 90 ihmisen haastatteluille perustuva teos kertoo legendojen taakse kätkeytyvästä herkästä haaveilijasta.

Arvioitu ilmestymispäivä 12.2.2018

Timo Isoaho: Nightwish – We Were Here

Teos on syväsukellus yhden Suomen kaikkien aikojen menestyneimmän metallibändin kulissien taakse. Se kertoo vuoden 2015 Endless Forms Most Beautiful -albumin synnyn ideasta valmiiksi julkaisuksi. Timo Isoaho on reissannut bändin mukana ympäri maailmaa ja vie nyt lukijan haastattelujen ja laajan kuvamateriaalin kautta niin studion uumeniin kuin maailman suurimmille festivaalilavoille.

Arvioitu ilmestymispäivä 12.2.2018

Harri Kalha: Unohtumattomat äänet

1900-luvun alkupuolisko esitteli toinen toistaan upeampia tulkitsijoita jazzinnälkäiselle yleisölle. Unohtumattomat äänet esittelee klassikoista tärkeimmät aidon jazzdiggarin innostuneella otteella. FT Harri Kalha on taidehistorian ja sukupuolentutkimuksen dosentti Helsingin yliopistossa. Hän on ollut aiemmilla teoksillaan kaksi kertaa ehdolla Tieto-Finlandia-palkinnon saajaksi.

Ilmestyy kirjakauppoihin 1.2.2018

Laura Jane Grace: Tranny

Muutama vuosi sitten Against Me! -bändin keulahahmo Laura Jane Grace kertoi julkisesti olevansa transsukupuolinen ja korjaavansa sukupuolensa. Kirja on vaikuttava kuvaus siitä, miten vaikeaa on elää vahvasti heteronormatiivisesti sukupuolittuneessa yhteiskunnassa, jos poikkeaa normista.

Arvioitu ilmestymispäivä 19.3.2018

Arvostelukappaleet: arvostelukappaleet@like.fi

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: adele.couavoux@like.fi p. 045 142 5272