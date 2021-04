Likolammen lintuvesikunnostukseen myönnettiin lupa

Kuopion kaupungin ja Tuusniemen kunnan alueella sijaitsevan Likolammen lintuvesikunnostukseen on myönnetty lupa. Likolampi on umpeenkasvava lintujärvi. Kunnostuksen tavoitteena on parantaa järven linnustollista arvoa.

Itä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle vesilain mukaisen luvan Likolammen lintuvesikunnostukseen. Hankkeessa ruopataan lammen umpeenkasvaneille alueille avovesialueita ja rakennetaan vesialueelle pesimäsaarekkeita linnuille. Likolammen vedenpinnan taso ei muutu hankkeen johdosta. Likolammen vedenpintaa on aikoinaan laskettu. Lampi on osa Riistaveden lintujärvet Natura 2000 -aluetta. Likolammen lisäksi Natura-alueella sijaitsee Keskimmäisen lintujärvi. Molemmat vesistöt kuuluvat myös valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan. Alueet on suojeltu yksityismaiden luonnonsuojelualueina alueiden omistajien aloitteesta. Keskimmäisen lintuvesikunnostus on jo toteutettu. Siellä tehdyt kunnostustoimet olivat pitkälti samanlaisia kuin Likolammen suunnitellut kunnostukset. Kunnostuksella parannetaan linnuston elinoloja Likolammen merkitys vesilinnuston elinympäristönä on heikentynyt avovesialueiden pienentymisen sekä rantaluhtien kuivumisen ja pensoittumisen seurauksena. Nykyään lammen pesivä- ja rantalinnusto on niukka ja vähälajinen, mutta lampi on edelleen merkittävä muutonaikainen levähdys- ja ruokailupaikka linnuille. Ruoppauksilla estetään lammen umpeenkasvu. Kunnostuksen aikana muodostuu noin 8 000 m3 ruoppausmassoja. Massoista rakennetaan pesintäsaarekkeita, jotka parantavat lintujen pesintäolosuhteita. Kunnostustyöt tehdään loppusyksyllä ja talvella lintujen pesimäajan ulkopuolella, jotta töistä ei aiheudu linnuille haittaa. Ilman kunnostusta Likolammen linnustollinen arvo heikkenisi. Kunnostettava Likolampi sijaitsee Tuusjärven osakaskunnan ja Leppärannan osakaskunnan alueella. Osakaskunnat ovat antaneet suostumuksen hankkeen toteuttamiselle, eivätkä ne vaadi siitä korvausta. Kunnostus toteutetaan Hydrologia-LIFE -hankkeena. Hydrologia-LIFE -hanke on Euroopan unionin rahoittama suurhanke, jolla turvataan soiden, purojen ja lintuvesien monimuotoisuutta yli sadalla suojelualueella Suomessa. Hydrologia-LIFE -hanke Vesi- ja ympäristölupien tietopalvelu Itä-Suomen aluehallintoviraston 27.4.2021 tekemä päätös nro 42/2021 löytyy vesi- ja ympäristölupien tietopalvelusta. Päätös löytyy helposti, kun kirjoittaa hakusanat-kenttään päätöksen diaarinumeron ISAVI/9503/2020. Vesi- ja ympäristölupien tietopalvelu on aluehallintoviraston ylläpitämä palvelu, josta löytyy aluehallintovirastossa vireille tulleet, tiedoksiannetut ja päätetyt vesi- ja ympäristölupa-asiat sekä niihin liittyvät asiakirjat, jotka julkaistaan julkisessa tietoverkossa. Aluehallintovirasto ratkaisee ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaisia hakemusasioita. Lupia myöntäessään virasto sovittaa yhteen ympäristön käyttöä ja ympäristöön vaikuttavia toimintoja ekologisesti kestävällä tavalla. Lisätietoja

ympäristöylitarkastaja Satu Ahola, p. 0295 018 744

ympäristöneuvos Hennamaarit Korhonen, p. 0295 016 501

etunimi.sukunimi@avi.fi

Yhteyshenkilöt

Linkit