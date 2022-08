Lillholmenin silta Paraisilla avataan ajoneuvoliikenteelle 25.8.2022 klo 12.00

Lillholmenin silta avataan ajoneuvoliikenteelle 25.8.2022 klo 12.00. Uuden sillan liikenteelle avaamisen jälkeen tehdään työmaa-alueella vielä pieniä viimeistelytöitä sekä suoritetaan läppäsillan nostosylintereiden laakereiden vaihtotyö. Lillholmenin läppäsilta otettiin testaus- ja koekäyttöjen jälkeen yleisen vesiliikenteen käyttöön 1.6.2022. Elokuun alussa havaittiin läppäsillan laakerien olevan vaurioituneita ja niiden korjaustöiden ajaksi vesiliikenteen kulkuaukon alikulkukorkeutta on jouduttu rajoittamaan 6,0 metriin. Työt valmistuvat lopullisesti, kun laakerit ovat vaihdettu ja vesiliikenteen kulkuaukon korkeusrajoitus poistuu.

Lillholmenin läppäsilta sijaitsee maantiellä 12029 (Skräbbölen / Tervsundintie) Paraisten keskustan tuntumassa. Uusi Lillholmenin silta korvasi vanhan vuonna 1982 valmistuneen huonokuntoisen sillan. Uusi silta on jännitetty betonien jatkuva palkkisilta ja sillan keskellä on avattava läppä. Uuden sillan höytyleveys kasvoi 9 metriin. Uuden sillan kokonaispituus on 254 metriä. Sillan alikulkukorkeutta kasvatettiin 6,0 metriin, jolloin läppäsillan avaukset tulevat merkittävästi vähenemään. Lillholmenin sillan uusimistyön yhteydessä rakennettiin myös uusi virtausaukko Lillholmenin saaren eteläpuolelle (teräksinen putkisilta).

Lisätietoja:

- Varsinais-Suomen ELY-keskus: siltainsinööri Ari Salo, p 0400 510 391

- Kreate Oy: työpäällikkö Timo Hirvasmaa, p. 0400 627 461 ja työmaapäällikkö Tero Haaramäki, p. 040 544 3661