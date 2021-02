Lillholmenin silta uusitaan Paraisilla, liikenne ohjataan kiertotielle 17.2.2021 alkaen

Varsinais-Suomen ELY-keskus aloittaa Paraisilla maantiellä 12029 (Skräbbölen / Tervsundintie) sijaitsevan Lillholmenin läppäsillan uusimistyöt viikolla 6. Uusi silta rakennetaan vanhan sillan paikalle, joten rakennustöiden ajaksi liikenne sillan kohdalla joudutaan katkaisemaan ja ohjaamaan kiertotielle Tervsundintien, Vånontien ja Saaristotien kautta. Kevyelle liikenteelle pystytään järjestämään väliaikainen kulkuyhteys työmaan läpi ensi kesästä alkaen. Rakennustyöt ja liikenteen poikkeusjärjestelyt kestävät vuoden 2022 syksyyn saakka. Pahoittelemme rakennustöiden aiheuttamia haittoja tielläliikkujille.

Siltapaikka sijaitsee Paraisilla, missä nykyinen maantie 12029 on rakennettu Lillholmenin saaren kautta Kirkkoselän poikki. Uusi siltaa korvaa nykyisin paikalla olevan 1980-luvun alussa valmistuneen huonokuntoisen betonisen ponttonin ja sen pohjoispäässä olevan läppäsillan. Myös vanha meripenger puretaan. Uusi silta on jännitetty betoninen jatkuva palkkisilta ja sillan keskellä on avattava läppä. Uuden sillan hyötyleveys kasvaa 9 metriin, vanhassa läppäsillassa leveys on 5,6 metriä. Uuden sillan kokonaispituus tulee olemaan 254 metriä. Sillan alikulkukorkeutta kasvatetaan 6 metriin, jolloin läppäsillan avaukset tulevat merkittävästi vähenemään. Silta perustetaan porattavilla teräsputkipaaluilla kallion varaan. Lillholmenin sillan uusimistyön yhteydessä rakennetaan myös uusi virtausaukko Lillholmenin saaren eteläpuolelle (teräksinen putkisilta).

Sillan rakentamistyöt aloitetaan viikolla 6 työmaan perustamisella ja työnaikaisten liikennejärjestelyjen tekemisellä sekä penkereen ja vanhan sillan purkamisella. 17.2.2021 liikenne maantiellä 12029 katkaistaan sillan kohdalta. Liikenne ohjataan kiertotielle Tervsundintien (mt 12029), Vånontien (mt 12027) ja Saaristotien (mt 180) kautta. Kevyen liikenteen kulkuyhteys joudutaan myös katkaisemaan työn aluksi. Kevyelle liikenteelle rakennetaan kuitenkin työnaikainen kulkuyhteys työmaan läpi. Kulkuyhteyttä ei valitettavasti pystytä sillan veneliikenteen kulkuaukon ylityksen takia tekemään esteettömäksi. Tämä kulkuyhteys saadaan käyttöön 2021 kesään mennessä.

Sillan alittava veneväylä siirretään myös uuteen paikkaan kesään 2021 mennessä. Veneväylä on vanhan sillan purkamisen jälkeen käytössä koko työn ajan käytössä. Sillan telineisiin tehtävän kulkuaukon leveys on 10m ja korkeus 6m.

Liikennemäärä sillalla on noin 1 000 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Urakoitsijana hankkeessa toimii Kreate Oy.

LISÄTIETOJA

- Varsinais-Suomen ELY-keskus: siltainsinöörit Ari Salo, p. 0400 510 391 ja Jari Nikki, p. 0400 821 596

- Kreate Oy: työpäällikkö Timo Hirvasmaa puh. 0400 627 461 ja vastaava työnjohtaja Tero Haaramäki, puh.040 544 3661

- Hankesivut: https://vayla.fi/mt12029-lillholmenin-silta