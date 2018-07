Lindtman Facebookissa: Välikysymys nuorten työehdoista osui ja upposi

Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman kommentoi tänään Facebookissa hallituksen päätöstä perua esitys nuoria syrjivästä työehtojen heikennyksestä seuraavasti:

"SDP:n välikysymys nuorten työehdoista osui ja upposi. Kuukausien työn jälkeen hallitus joutui tunnustamaan tosiasiat ja perumaan hankkeensa asettaa nuorille muita heikommat työehdot sallimalla perusteettomat pätkätyöt.

Tämä on voitto Suomen nuorille. Se osoittaa, ettei Suomessa ketään saa syrjiä työmarkkinoilla iän perusteella.

Kevään viimeisellä kyselytunnilla kysyin nuorten työehdoista ministeri Lindströmiltä. Silloin ministeri ei vielä myöntänyt hallituksen esityksen ongelmia, mutta hyvä, että nyt ääni on vaihtunut.

Työtä on kuitenkin yhä jäljellä. Hallitus pitää edelleen kiinni suunnitelmastaan heikentää pienten yritysten ahkerien työntekijöiden työsuhdeturvaaja ja vaikuttaa sille, että tästä laista on tulossa niin monimutkainen, että sen luominen tuskin on edes yrittäjän etu.

Hallituksen kannattaisi unohtaa tämäkin suomalaita työelämää monimutkaistava ja ahkeria työntekijöitä eriarvoistava lakiesityksensä ja sen sijaan keskittää voimansa työllisyyttä aidosti nostaviin toimenpiteisiin, kuten osaamispohjan vahvistamiseen, oppivelvollisuuden pidentämiseen toiselle asteelle sekä nuorisotakuun vahvistamiseen.