Linnanmäellä ei ole havaittu koronatartuntoja

Linnanmäen Huvipuistossa vieraili sunnuntaina 26.7. noin kello 15-18 seurue, jolla todettiin koronatartunta päiviä vierailun jälkeen. Helsingin epidemiologisen toiminnan mukaan seurue on saattanut altistaa huvipuiston muita asiakkaita, mutta Linnanmäen työntekijät eivät ole altistuneet, sillä kohtaamiset ovat olleet lyhytaikaisia ja ulkotiloissa. Altistuminen tartunnalle voi tapahtua missä vain tilanteessa, jossa on paljon ihmisiä ilman turvavälejä yli viidentoista minuutin ajan. Siksi Linnanmäki haluaa muistuttaa kävijöitään, että turvavälien pitäminen on ensiarvoisen tärkeää.

Linnanmäen kävijäkapasiteettia on laskettu kolmasosaan normaalin kesän kävijöistä. Linnanmäki seuraa kävijämääriä reaaliajassa ja yhtäaikaisten huvittelijoiden määrä on pidetty koko kauden alle 7000 kävijässä. - Kyseisenä altistuspäivänä 26.7. Linnanmäellä oli enimmillään 5 500 asiakasta ja oletetun altistumisajan lopulla klo 18 enää 3 000 asiakasta. Tämä on alle kolmasosa esimerkiksi viime vuoden saman päivämäärän kävijämäärästä, toimitusjohtaja Pia Adlivankin kertoo. Terveellinen huvittelu on Linnanmäelle ensiarvoisen tärkeää. Linnanmäellä on tehty monia toimenpiteitä terveydelle turvallisen huvittelun varmistamiseksi. Käsidesipisteitä löytyy huvipuistosta lähes 100 ja uusia käsien pesupaikkoja on normaalien wc-tilojen lisäksi rakennettu ympäri huvipuistoa. Kaikki työntekijät on myös varustettu omilla käsidesipulloilla. Siistimistä on myös lisätty ja huvilaitteiden kosketuspintoja desinfioidaan päivittäin. Turvaväleistä huvipuistossa muistutetaan monin eri viestintäpinnoin. - Olemme nyt lisänneet entisestään turvaväleistä muistuttamista huvipuistossa niin kuulutuksin kuin myös henkilökunnan toimesta, jotta asiakkaat muistavat pitää turvavälit huvittelun lomassa. Linnanmäellä on edelleen turvallista huvitella, Adlivankin kertoo. Linnanmäki toivoo, että huvipäivää suunnittelevat ovat vastuullisia huvittelijoita ja tulevat vain terveenä huvipuistoon. Jokaisen on tärkeä itsekin pitää huoli turvaväleistä ja käsihygieniastaan ja noudattaa huvipuiston antamia ohjeita. Tietopaketti terveelliseen ja turvalliseen huvipuistopäivään löytyy osoitteesta: https://www.linnanmaki.fi/fi/tietoa-puistosta/poikkeusaikainfo/

