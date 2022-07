Linnanmäellä juhlitaan 71-vuotiaan Vuoristoradan syntymäpäiviä!

Linnanmäen puinen Vuoristorata tarjoaa huvittelijoille tervan tuoksua, jyrkkiä alamäkiä, tiukkoja mutkia ja vatsan pohjaa kipristävää huimaa vauhtia, joka ei ole hiipunut 71 vuoteen! Vuoristorata on Linnanmäen suosituin laite, jossa sukupolvi toisensa jälkeen pääsee nauttimaan vauhdin hurmasta.

Vuoristoradan syntymäpäiviä vietetään Linnanmäellä juhlatunnelmissa.

- On hienoa, että ikisuosittu klassikko Vuoristorata tarjoaa huvittelijoille yhtä vauhdikkaat kyydit vielä tänäkin päivänä, kuin 71 vuotta sitten, kertoo Linnanmäen toimitusjohtaja Pia Adlivankin.

- Haluamme Vuoristoradan syntymäpäivän kunniaksi tarjota kaikille mahdollisuuden päästä kokemaan puuvuoristoradan ainutlaatuinen tunnelma ja vauhti, siksi kyytiin pääsee maksutta koko juhlapäivän. Syntymäpäiväjuhliin myös jarrumestarit pukeutuvat parhaimpiinsa, Adlivankin iloitsee.

Jarrumestarit ovat Linnanmäen ainutlaatuisuus. Tähän ammattiryhmää törmää maailmalla enää harvoin, sillä monilla vanhoilla radoilla on siirrytty käyttämään automaattisia jarruja. Vuoristoradan avauduttua vuonna 1951, laitetta pidettiin niin hurjana, että jarrumestareilla tuli olla hävittäjälentäjän koulutus.

Tänä vuonna Linnanmäellä työskentelee 15 jarrumestaria. Tällä kaudella jarrumestareista kokenein on Taavi Mets, jolle tämä on jo 26. kausi Linnanmäen vuoristoradan kyydissä.

- Linnanmäessä on jotain hyvin maagista ja erityisesti vielä Vuoristoradassa. On erittäin suuri kunnia, että pääsee luomaan upeita ja jännittäviä muistoja sukupolvelta toiselle. Ensimmäinen kerta Vuoristoradassa on tapahtuma, minkä moni muistaa lopun ikäänsä, ja haluaa siirtää kokemuksen myös seuraavalle sukupolvelle. On harvinaista, että niin suurella yleisöllä on vahva side huvipuistolaitteeseen”, kertoo Mets.

Mets laskee, että kesäsesongin aikana hänelle tulee kierroksia vuoristoradassa noin 100–180 päivässä. Koko kauden aikana Mets arvioi ajavansa vuoristoradassa huikeat 4000–5000 kierrosta.





Vuoristoradan historiaa

Syksyllä 1950 Linnanmäellä vieraili tanskalainen tivolilaitteisiin erikoistunut rakennusmestari Valdemar Lebeck Kööpenhaminan Tivolista. Lebeck ehdotti ratalaitteen rakentamista Helsinkiin. Laitteen esikuvana käytettiin Kööpenhaminassa sijaitsevaa Dyrehavsbakkenin vuoristorataa. Linnanmäen vuoristoradan avajaisia juhlittiin 13. heinäkuuta 1951. Lebeckin nimi ikuistettiin vauhdikkaan radan suunnittelijaksi. Kun klassikkolaite valmistui, se oli noin 950 metrin pituisella radallaan Pohjoismaiden suurin vuoristorata.

Yhdysvaltalainen vuoristoratajärjestö ACE (American Coaster Enthusiasts) on julistanut Vuoristoradan klassikkoradaksi. Vain muutama kymmenen laitetta maailmassa täyttää arvonimen tiukat kriteerit.