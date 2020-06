Linnanmäen alkava kausi 2020 on puhdasta huvia!

Linnanmäen huvikausi alkaa perjantaina 12.6. klo 11. Huvipuistossa on tehty mittava määrä turvallisuus- ja hygieniatoimenpiteitä huvittelijoiden sujuvan huvipuistopäivän varmistamiseksi. Linnanmäellä sitoudutaan siihen, että huvipuistossa tehdään kaikki voitava, jotta huvittelijoilla olisi turvallisesti terveellinen huvipuistopäivä.

20.5. Aluehallintovirasto linjasi, että huvipuistotoiminta sallitaan 1.6.2020 lähtien, kunhan turvallinen huvittelu varmistetaan omavalvonnan kautta. Linnanmäellä on kevään aikana tehty paljon suunnittelua turvallisen huvikauden takaamiseksi ja puistossa tullaan näkemään huvikauden aikana monipuolisia uusia toimenpiteitä.

Sujuvasti huvittelemaan asiakasmääriä rajaten

Linnanmäellä joudutaan tänä vuonna rajaamaan asiakasmääriä turvavälien varmistamiseksi. Huvipuistoon otetaan huvikauden alussa sisään kerrallaan noin 25% maksimikapasiteetista, eli noin 5000 huvittelijaa. Tästä määrästä noin puolet pääsevät tuttuun tapaan tälläkin kaudella maksuttomasti huvipuistoon.

Asiakkaidemme toiveesta otetaan käyttöön uusi toimintatapa, jolla Linnanmäen verkkokaupasta ennakkoon ostamalla lipputuotteella voi taata, että pääsee määrättynä päivänä huvittelemaan. Lisäksi ne asiakkaat, joilla jo on lipputuote tai rannekelahjakortti ostettuna, voivat varata Linnanmäen verkkokaupasta sisäänpääsyn haluamalleen päivälle. Linnanmäen Kausihupilaisille on varattu varma sisäänpääsy koko kauden ajan. Kaikki tämän kauden sisäänpääsyvarausmallit otetaan käyttöön viimeistään perjantaina.

- Jos asiakkaalla jo on ranneke tai lahjakortti, voi hän heti 9.6. lähtien varata itselleen maksuttoman sisäänpääsyn määrätylle huvipäivälle kesäkuulle. Linnanmäen rannekkeita saa sujuvasti ja edullisimmin ostettua ennakkoon koko maan kattavista S-ryhmän toimipisteistä, Linnanmäen toimitusjohtaja Pia Adlivankin vinkkaa.

Huvipuiston huvittelijatilannetta pystyy tällä huvikaudella myös seuraamaan Linnanmäen verkkosivuilta.

- Julkaisemme huvipuiston avajaispäivänä verkkosivuillamme huvittelijalaskurin, josta voi käydä kurkkaamassa, minkälainen asiakasmäärä puistossa on kulloinkin. Laskuri kertoo huvittelijoiden määrästä kolmessa eri tasossa: kun puistossa on väljää, kun asiakkaita kyllä jo on puistossa, mutta mukaan mahtuu vielä hyvin, ja kun asiakkaita on sen verran, että voimme jossakin välissä tilapäisesti joutua rajoittamaan sisäänpääsyä huvipuistoon, Adlivankin valottaa.

Puhtaasti huvitellen

Linnanmäellä on kevään aikana tehty runsaasti toimenpiteitä, joiden avulla voidaan tarjota asiakkaille mahdollisimman terveydelle turvallisen huvipuistopäivän. Puiston alueelle on esimerkiksi lisätty runsaasti käsidesejä, sekä uusia käsienpesupisteitä on tehty viisi kappaletta herkkupisteiden lähistölle. Lisäksi lähes kaikkien huvilaitteiden luota löytyy käsidesipisteitä ennen ja jälkeen laitehuvittelun. Myös Linnanmäen myymälävalikoimaan on lisätty käsidesejä ja hengityssuojaimia.

Linnanmäellä huvipuiston siisteys on aina ollut sydämen asia, mutta tälle kaudelle huvipuiston yleissiivousta tullaan entisestään lisäämään.

- Myös huvipuistolaitteita tullaan desinfioimaan useaan kertaan päivässä, Adlivankin kertoo.

Muutoksia laitehuvitteluun

Huvilaitteille jonotuksessa on tärkeää, että seurueet pitävät turvavälit toisiinsa. Laitteisiin mentäessä asiakasseurueet pyritään istuttamaan vierekkäin, mutta seurueiden kesken jätetään turvavälit sekä laitteissa mahdollisuuksien mukaan joka toinen rivi jätetään tyhjäksi.

Halutessaan asiakkaat voivat käyttää hengityssuojaimia myös laitteissa, mutta vauhdikkaimpien laitteiden kyydissä nämä tulee ottaa pois ajon ajaksi.

Turvavälit puistossa

Linnanmäellä kaikkia asiakkaita kehotetaan pitämään vähintään metrin turvavälit toisiin asiakkaisiin. Huvipuistossa aiheesta muistutetaan niin erinäisissä opasteissa, jakomateriaalissa, diginäytöillä sekä henkilökunnan toimesta.

- Kerromme myös verkkosivuillamme laajasti turvallisuustoimenpiteistämme, jotta kaikki pääsevät vaivattomasti tutustumaan järjestelyihimme, Adlivankin kertoo.

Muutamat sellaiset laitteet, joissa turvavälien varmistaminen olisi vaikeampaa, ovat pois käytöstä huvikauden alussa. Nämä ovat Cinema 4D, Panoraama sekä MuksuPuksu. Myös Matka Maan Ytimeen -leikkialue on alkukaudesta suljettuna. VR- tai 3D-laseja ei myöskään alkukaudesta oteta käyttöön.

Herkuttelua huvittelun lomassa - turvavälein

Tällä huvikaudella haluamme tarjota monipuolisen kattauksen erilaisia ruokailupisteitä, joissa voi nauttia herkullisia huvipuistoruokia. Olemme esimerkiksi lisänneet ohjelmalava Estradille ison ulkoterassin ja myös Spice Ice -aurinkoterassi Minimäellä kutsuu luokseen herkuttelemaan. Olemme myös laajentaneet Raketti-laitteen vieressä sijaitsevaa ulkoterassia. Näin toimimalla luomme asiakkaille enemmän mahdollisuuksia herkutteluun turvavälein, Adlivankin kertoo.

Linnanmäellä kaikki hupimestarit ovat tänä kautena erikseen koulutettu hygienia-asioissa ja he antavat mielellään lisäohjeita sujuvan huvipäivän takaamiseksi.