Linnanmäen taiganomainen huvikausi alkaa perjantaina!

Linnanmäen huvikausi alkaa perjantaina 26.4.2019 klo 16 ja tuo tullessaan odotettuja vinhaa vauhtia kiitäviä uutuuksia ja kutkuttavan kiehtovia uudistuksia.

Överipirtelöitä ja kaupungin suurin hodari

Linnanmäki tarjoaa joka kaudella herkkuja niin makeannälkään kuin suolaisempaankin mielitekoon. Tulevana kautena huvipuistosta löytyy uusi Cafe Donitsi, jossa asiakkaat pääsevät antautumaan maistuviin makupyörteisiin Linnanmäellä valmistettujen tuoreiden donitsien kera sekä maistamaan silmiä hivelevän herkullisia överipirtelöitä.

Ruokaisampaan herkunhimoon saa helpotusta viime kaudella avatusta ravintolamaailma Herkkulinnasta, johon avataan uusi Hodarispot. Herkkupisteessä voi haukata kaupungin suurimman hodarin tai tankata huvipuistopäivää varten eri täyttein valikoitavilla uuniperuna-annoksilla.

Edistyksellisempiä ja esteettömämpiä elämyksiä

Kesällä avautuvan Taiga-ratalaitteen lisäksi Linnanmäen muissa laitteissa nähdään myös mielenkiintoisia uudistuksia. VR-elämyslaite Linnunrata eXtrassa nähdään uudet virtuaalilasit. Muutoksen jälkeen sisävuoristoradan kolmen vaihtoehtoisen elokuvan maailmoista voi nauttia entistä kevyemmin silmin.

Huvipuistopäivään kuuluu ehdottomasti myös yhdessä pelaaminen ja monia pelejäkin on uudistettu. Linnanmäellä on entisestään panostettu taas esteettömyyteen, ja tänä vuonna Derby- ja Tykinkuulat peleihin on valmisteltu erilliset pyörätuolipaikat.

- Meille on erityisen tärkeää, että voimme tarjota elämyksellisen ja nautinnollisen huvipuistokokemuksen kaikille. Olemme koonneet vinkit myös esteettömään huvipuistopäivän viettämiseen erilliseen oppaaseen, josta on kätevä kurkata parhaat reitit ja sujuvimmat väylät suosikkilaitteisiin, kertoo Linnanmäen toimitusjohtaja Pia Adlivankin.

Linnanmäen hupimestarit aloittavat kautensa yhdessä Suomen parhaista työpaikoista

Linnanmäellä valmistaudutaan uuteen kauteen lähes 700 hupimestarin voimin ja vilkkaan perehdytyskevään odotetuin hetki alkaa olla käsillä.

- Me kaikki hupimestarit odotamme innostuneesti uuden huvikauden alkamista sekä asiakkaiden saapumista puistoon! Olemme erityisen ylpeitä siitä, että hupimestareittemme työtyytyväisyyskyselyn tulosten pohjalta Linnanmäki palkittiin yhtenä Suomen parhaista työpaikoista Great Place to Work -tutkimuksen suurten yritysten sarjassa vuonna 2019. Näistä lähtökohdista on hyvä aloittaa Linnanmäen paras kausi ikinä! Adlivankin päättää.

Linnanmäen kausi avautuu 26.4. klo 16 Avajaiskarnevaalilla, jotka jatkuvat erikoisohjelmineen äitienpäivään, 12.5. asti. Linnanmäen huvipuistohistorian mittavin uudistus, huikea maailmanluokan ratalaite Taiga avataan kaikille asiakkaille 18.6.2019. Yli kilometrin mittaisen radalla suoritetaan vielä tärkeitä testiajoja huvipuistokauden alusta sen aukeamiseen saakka.

Lisätietoa ja ohjelma: www.linnanmaki.fi/fi/hupitekemista/tapahtumat