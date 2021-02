Linnanmäen uusi ravintolakumppani on suurista tapahtumistaan tunnettu kotimainen perheyritys

Tapahtumakeskus Koskenranta ja Linnanmäki aloittavat herkullisen yhteistyön. Tulevalla huvikaudella Koskenranta hemmottelee Linnanmäen asiakkaita makeilla ja suolaisilla kahvilatuotteillaan. Lisäksi Suomen Komediateatterin väliaikatarjoilut hoituvat sulavasti tapahtumistaan tunnetun Koskenrannan vahvalla ammattitaidolla.

Linnanmäen ravintolakumppanitarjonta monipuolistuu entisestään tulevana huvikautena, kun Tapahtumakeskus Koskenranta lähtee operoimaan huvittelijoille tuttua Café Carccilaa.

Café Carccila tarjoilee tulevana kautena herkullisia makeita ja suolaisia kahvilatuotteita, kuten runsaita täytettyjä patonkeja sekä uuniperunoita maukkailla täytteillä. Ravintolasta löytyy myös useita vegaanisia vaihtoehtoja.

Tapahtumakeskus Koskenranta on kotimaisessa omistuksessa oleva perheyritys, jolla on vahva osaaminen monipuolisten tapahtumien järjestämisestä. Heti kun teatteritoiminta Linnanmäen Peacockissa saadaan jälleen käyntiin, tarjoaa uusi kumppani myös monipuolisia väliaikatarjoiluja.

– Olemme todella iloisia yhteistyöstä näin kokeneen kumppanin kanssa. Uudistunut Café Carccila tulee palvelemaan monipuolisesti niin huvipuiston asiakkaita, Peacockin teatteriyleisöä kuin yritystapahtumien vieraitakin, Linnanmäen Huvipuiston toimitusjohtaja Pia Adlivankin iloitsee.

Tapahtumakeskus Koskenranta on jo vuosia toiminut upeassa koskimiljöössä Helsingin Vanhankaupunginkoskella rentona kahvila-ravintolana sekä suurten tapahtumien näyttämönä. Kumppani on sikälikin tuttu, että Linnanmäki on useana vuonna järjestänyt onnistuneet hupimestareiden kauden päätösjuhlat Koskenrannassa.

– On iso ilo lähteä yhteistyöhön Linnanmäen ja Lasten Päivän Säätiön kanssa. Meillä on myös isoja suunnitelmia laajentaa yhteistyötä tulevina vuosina, yrittäjä Michael Weckström Tapahtumakeskus Koskenrannasta kertoo tyytyväisenä.

Lisätietoja ja yhteydenotot:

– Toimitusjohtaja Pia Adlivankin, Lasten Päivän Säätiö, puh. 040 418 7788, pia.adlivankin@linnanmaki.fi

– Yrittäjä Michael Weckström, Tapahtumakeskus Koskenranta, puh. 0400 700 775, michael.weckstrom@koskenranta.net