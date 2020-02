Linnanmäki on jälleen nimetty yhdeksi Suomen parhaista työpaikoista!

Jaa

Linnanmäen Huvipuisto on valittu Great Place to Work -työtyytyväisyysmittauksen tuloksena toistamiseen yhdeksi Suomen parhaista työpaikoista suurten eli yli 500 työntekijän yritysten sarjassa. Huvipuiston hupimestareiden työhuvinvointiin on panostettu vuosien varrella johdonmukaisesti ja hupimestareiden työtyytyväisyys puhuu puolestaan: työntekijöidensä mielestä Linnanmäki on yksi Suomen parhaista työpaikoista myös vuonna 2020.

Linnanmäen hupimestareita

Linnanmäen Huvipuisto on valittu yhdeksi Suomen parhaista työpaikoista Great Place to Work -työtyytyväisyysmittauksessa suurten yritysten sarjassa. Tunnustus jaettiin 13.2.2020 Helsingissä Great Place to Work -gaalassa. - Linnanmäellä panostetaan jatkuvasti hupimestareiden työhuvinvointiin, sillä haluamme luoda kaikille työntekijöillemme ainutlaatuisia ja positiivisia työelämän kokemuksia. Olemme iloissamme siitä, että johdonmukaisesti tekemämme työ saa hyvää palautetta Great Place to Work -työtyytyväisyysmittauksissa, Linnanmäen toimitusjohtaja Pia Adlivankin kertoo. Linnanmäellä on vuosien varrella tehty mittavia konkreettisia toimia henkilöstön työhuvinvoinnin eteen: - Olemme keskittyneet kuuntelemaan hupimestareitamme ja kehitämme jatkuvasti huvipuistoa saamamme palautteen pohjalta. Olemme parantaneet mm. kaksisuuntaista viestintää kehittämällä Chättilä-palautekanavan, ottaneet kaikki halukkaat hupimestarit mukaan huvipuiston strategiatyöstöön ja tuoneet erilaisia tapoja positiivisen palautteen välittämiseen myös kollegoiden kesken, Linnanmäen henkilöstöjohtaja Elina Örthén kertoo. - Me Linnanmäellä uskomme vahvasti siihen, että panostamalla työhuvinvointiin hupimestarimme viihtyvät työssään ja siten sitoutuvat luomaan asiakkaillemme ikimuistoisia elämyksiä ja tämän myötä meidän on mahdollista menestyä, Adlivankin kertoo. Linnanmäellä työkulttuurin kehitystyö tulee edelleen jatkumaan ja hupimestareiden kokemukset otetaan huomioon myös tulevaisuudessa. - Aiomme jatkossakin tehdä toimia ollaksemme yhä yksi Suomen parhaista työpaikoista hupimestareidemme mielestä. Esimerkiksi tulevalla huvikaudella 2020 panostamme paljon työn joustavuuteen, korotamme taulukkopalkkojamme, sekä tarjoamme kokemuslisää huvipuiston ulkopuolisista töistä. Nämä toimet jatkavat jo vuosia tekemämme kehitystyön sarjaa ja uskommekin niiden tuovan iloa hupimestareillemme, Adlivankin päättää.

Yhteyshenkilöt

Kuvat Linnanmäen hupimestareita Lataa

Linkit