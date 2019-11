Linnanmäki tukee lastensuojelutyötä: Lasten Päivän Säätiö jakoi jälleen 4,5 miljoonaa euroa lastensuojelujärjestöille

Linnanmäen Huvipuistoa ylläpitävä ja kehittävä Lasten Päivän Säätiö on lahjoittanut 28.11.2019 järjestetyssä Linnanmäki Gaalassa 4,5 miljoonaa euroa kuudelle perustajajärjestölleen. Olemassaolonsa aikana Lasten Päivän Säätiö on lahjoittanut yhteensä yli 100 miljoonaa euroa lastensuojelutyölle.

Lasten Päivän Säätiö on jälleen tehnyt suuren lahjoituksen lastensuojelutyölle. Mittava 4,5 miljoonan euron avustus jaettiin eilen 28.11.2019 Peacock-teatterissa järjestetyssä Linnanmäki Gaalassa ja sen vastaanottivat Lasten Päivän Säätiön taustalla toimivat kuusi lastensuojelujärjestöä: Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Barnavårdsföreningen i Finland, Ensi- ja turvakotien liitto, Parasta Lapsille ja Pelastakaa Lapset. Nämä Lasten Päivän Säätiön perustaneet järjestöt tekevät tärkeää työtä lasten edunvalvonnan ja hyvinvoinnin eteen.

- Lasten Päivän Säätiön avustus merkitsee meille mahdollisuutta pitää yllä valtakunnallisia palveluja, joita laaja yhdistyskenttä sekä lapset, nuoret ja perheet tarvitsevat. Mannerheimin Lastensuojeluliitolla on 558 yhdistystä ja niissä lähes 30 000 vapaaehtoista. Heille suunnattu tuki ja sen kehittäminen on meidän ydintehtävämme. Tänä vuonna kärkihankkeenamme on ollut kiusaamisen vastainen työ, jossa teemme ennaltaehkäisevää toimintaa - kehitämme koko ajan uudenlaista tukea ja apua käytännön tilanteisiin. Lasten Päivän Säätiön avustus on meille keskeinen tuki, jotta voimme ylläpitää näitä tärkeitä toimintoja, kertoo Mannerheimin Lastensuojeluliiton pääsihteeri Milla Kalliomaa.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton tavoin jokainen Lasten Päivän Säätiön taustalla toimiva lastensuojelujärjestö valitsee vuosittain kärkihankkeensa, johon Linnanmäellä kerättyjä varoja käytetään.

- Olemme todella iloisia siitä, että olemme mahtavan hupimestarijoukkomme sekä yhteistyökumppaneittemme avulla onnistuneet innostamaan asiakkaamme huvittelemaan Linnanmäellä, ja sitä myötä saaneet jälleen kerättyä varoja lastensuojelutyöhön. Tämä tuo tärkeän merkityksen kaikelle työllemme, kertoo Linnanmäen toimitusjohtaja Pia Adlivankin.

Linnanmäen lokakuussa päättynyt huvikausi oli menestyksekäs. Uutuuslaite Taigalla vieraili noin 400 000 huvittelijaa ja kävijöitä koko puistossa oli lähes ennätysmäärä; yli 1,2 miljoonaa huvittelijaa, joista jokainen on osallistunut lahjoitussumman kerryttämiseen.

- Tahdomme kiittää lämmöllä kaikkia yhteistyökumppaneitamme ja pääyhteistyökumppaneitamme SOK / HOK-Elantoa, Unilever Finland Oy:tä ja Oy Hartwall Ab:ta siitä, että olemme voineet toiminnallamme tehdä yhdessä hyvää - Linnanmäellä kun tehdään huvittelemalla hyvää lastensuojelutyölle, Adlivankin päättää.